Táchira se prepara para el simulacro regional de evacuación sísmica

El décimo Simulacro Regional de Evacuación por Evento Sísmico se llevará a cabo el martes 13 de octubre, con el objetivo de fortalecer la cultura preventiva y medir la capacidad de respuesta de la ciudadanía ante eventos adversos de gran magnitud.

Así lo informó el director de Protección Civil Táchira, Yesnardo Canal, quien señaló que se espera alcanzar una participación récord de más de 500.000 personas a lo largo del territorio tachirense, así como el despliegue de más de 1.000 funcionarios de Protección Civil, cuerpos de bomberos, policías y demás organismos de seguridad ciudadana.

El ejercicio contará además con la asistencia de la Cruz Roja Internacional y comisiones de Protección Civil de los estados Mérida y Trujillo.

El funcionario precisó que la práctica se desarrollará bajo una hipótesis de sismo de magnitud 7.2 y se realizará en dos fases, con escenarios diseñados para evaluar los protocolos de desalojo, los tiempos de respuesta y la efectividad de los planes de contingencia institucionales, empresariales y comunitarios.

Fases del ejercicio y escenarios de rescate

La primera fase comprende la evacuación de instituciones públicas y privadas, centros educativos, empresas y zonas residenciales, siendo el sector escolar uno de los pilares fundamentales del simulacro, con la incorporación de 1.448 planteles educativos en los 29 municipios de la entidad.

Posteriormente, equipos especializados de rescate ejecutarán maniobras de simulación en siete escenarios de alto riesgo y estructuras colapsadas en los municipios San Cristóbal y Cárdenas, que se extenderán por más de 30 horas, con el propósito de afianzar los protocolos de búsqueda, salvamento y atención, recreando situaciones de emergencia para medir la capacidad y tiempo de respuesta, así como la articulación con los organismos de seguridad.

Asimismo, se implementarán herramientas tecnológicas para contabilizar las posibles afectaciones tras la ocurrencia de un terremoto, lo cual permitirá minimizar los impactos, administrar los recursos de manera efectiva y fortalecer los conocimientos, operatividad y preparación logística de los funcionarios del ente preventivo.

Cultura de prevención sísmica

Canal destacó que este ejercicio contribuye a fomentar la conciencia ciudadana frente a la ocurrencia de eventos sísmicos, pasando de ser una práctica operativa de los cuerpos preventivos a sumar a las comunidades, instituciones, gremios, medios de comunicación y organizaciones sociales, mediante actividades preparatorias que incluyeron la capacitación en materia de autoprotección y evacuación, además de la formulación e implementación de planes de emergencia.

Finalmente, indicó que el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio en la región capital dejó una lección sobre la importancia de la cultura preventiva y la preparación ante escenarios adversos, por lo que llamó a la población tachirense a participar activamente en el simulacro regional.