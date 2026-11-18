Anthropic, la empresa de inteligencia artificial detrás del chatbot Claude, fija este miércoles 18 de noviembre el precio final de su salida a bolsa, una de las mayores ofertas públicas iniciales de la historia. Está previsto que las acciones empiecen a cotizar el jueves 19 en el mercado Nasdaq con el símbolo ANT.

La oferta contempla 825 millones de acciones clase A a un precio de entre $70 y $78 por acción, según la enmienda al prospecto presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC) el 10 de noviembre. De ese total, 801,35 millones son acciones nuevas de la compañía y 23,65 millones pertenecen a sus siete cofundadores. Los bancos colocadores podrán comprar otros 123,75 millones de acciones adicionales en un plazo de 30 días.

En el extremo superior del rango, la oferta pública recaudaría hasta $64.400 millones y, sumando una colocación privada aparte de $26.000 millones, el total llegaría hasta $90.400 millones. La valoración alcanzaría unos $1,4 billones en base totalmente diluida, unos $1,02 billones por acciones en circulación, según Reuters.

La demanda supera varias veces la oferta: los pedidos de los inversores rondan casi siete veces las acciones ofrecidas, según Bloomberg. The Wall Street Journal reportó el 17 de noviembre que la fuerte demanda podría empujar el precio final por encima de los $80, con asesores que discuten valoraciones de entre $1,5 billones y $1,6 billones, aunque el rango oficial sigue siendo de $70 a $78.

Anthropic, dirigida por su director ejecutivo Dario Amodei y constituida como corporación de beneficio público en Delaware, registró ingresos de $16.300 millones en el primer semestre de 2026, frente a $1.160 millones en el mismo período del año anterior, según su prospecto. Tras la oferta y la colocación privada, Amazon tendrá 14,7 % del capital y Google 13,7 %, según la enmienda presentada el 17 de noviembre.

De concretarse en las fechas previstas, Anthropic sería el primer laboratorio independiente de IA de frontera en cotizar en una bolsa de Estados Unidos, mientras OpenAI ha descartado salir a bolsa en 2026.