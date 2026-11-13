Caída de los servidores de Microsoft impacta a 74 países y territorios

Microsoft sufrió el jueves 12 de noviembre una caída global de sus servicios de trabajo en la nube que dejó sin correo y sin reuniones virtuales a empresas y gobiernos de 74 países y territorios, según el monitor Downdetector. La compañía descartó un ciberataque y atribuyó el incidente a un problema técnico en su red.

El incidente de Exchange Online, el correo en la nube que alimenta a Outlook, comenzó a las 12:17 del mediodía, hora de Caracas, según Microsoft. Los reportes de fallas en Outlook se dispararon hacia la 1:25 p. m. y llegaron a un pico de 19.650 reportes por minuto a las 2:25 p. m., frente a menos de 15 por minuto en un jueves habitual. Downdetector contabilizó más de 130.000 reportes de problemas con Outlook solo en Estados Unidos.

Además de Outlook, Teams, Copilot, OneDrive y parte de Azure, fallaron SharePoint y otros servicios de Microsoft 365. En total, cerca de una veintena de herramientas resultaron afectadas. Xbox, GitHub y LinkedIn, también de Microsoft, tuvieron un impacto mucho menor.

¿Qué causó la falla?

La interrupción duró más de 12 horas y se extendió hasta el viernes 13. Microsoft explicó que un proceso de los servidores, responsable de establecer las conexiones seguras, se saturaba y hacía que los servidores dejaran de procesar peticiones y fallaran sus controles automáticos de salud. Al cerrarse esos servidores, el tráfico se redirigió a los que quedaban activos y los saturó en cadena. Los primeros arreglos no se sostuvieron: varios servidores volvían a dejar de responder al recibir tráfico.

El viernes, la empresa precisó la causa: «El incidente tuvo su origen en un problema surgido durante una ampliación previa de la capacidad de la red, el cual se manifestó a raíz de una modificación reciente en la misma». Añadió que ya solucionó el problema subyacente, que observaba «una recuperación generalizada y una estabilización en todos los servicios» y que publicará un informe detallado cuando el servicio se restablezca por completo.

El vicepresidente ejecutivo de Microsoft, Charles Lamanna, confirmó que «no hay ningún indicio de que esto sea resultado de una actividad maliciosa o de un ciberataque». La compañía precisó además que el fallo no tuvo relación con la ciberseguridad, la inteligencia artificial ni los agentes autónomos.

Gobiernos y empresas volvieron al teléfono y al fax

El apagón obligó a empresas e instituciones a volver al teléfono, al fax y al Bluetooth. El operador bursátil europeo Euronext, que gestiona las bolsas de París, Bruselas, Lisboa, Ámsterdam, Oslo, Atenas y Milán, pidió a las empresas cotizadas comunicarse por teléfono. En Taiwán, operaciones que normalmente se confirman por correo debieron confirmarse por fax. También resultaron afectadas la agencia de inteligencia y la policía federal de Australia, sistemas del gobierno de Japón y de Singapur y la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Reuters reportó que los sistemas centrales de la mayoría de las instituciones siguieron funcionando, pero el trabajo administrativo y comercial se ralentizó. Microsoft extendió a 48 horas el periodo para proteger los correos retrasados.

La caída de las bolsas, en contexto

La caída de las bolsas es un tema distinto y no fue un efecto de la caída de los servidores de Microsoft. Va aquí como contexto, porque ambos hechos coincidieron en la misma semana y generaron confusión.

La gran caída de las bolsas ocurrió antes. El jueves 5 de noviembre, el índice S&P 500 perdió 4,36 % y cerró en 7.353,73 puntos; el Nasdaq Composite cayó 5,52 %, hasta 24.315 puntos, y el Dow Jones retrocedió 3,44 %, hasta 51.523,06 puntos. Fue la peor jornada de Wall Street desde 2020 y borró unos 3 billones de dólares de valor de mercado, según los reportes de cierre.

El detonante, según los analistas citados por Bloomberg, fue el resultado de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre: el mercado temió que los demócratas, reforzados en el Congreso, frenaran con una regulación más estricta la inversión en centros de datos y en inteligencia artificial. El índice de semiconductores de Filadelfia se desplomó 12 % ese día. Al día siguiente, el golpe llegó a Asia: el Nikkei japonés cayó 5,96 % y el Kospi surcoreano perdió 6,02 %, lo que obligó a suspender las operaciones durante 20 minutos.

La única coincidencia directa fue la acción de Microsoft: este viernes 13 cayó entre 2,5 % y 2,9 % en las operaciones previas a la apertura, hasta cerca de 510 dólares, por la caída en curso, lo que la ponía en camino de perder más de 100.000 millones de dólares de valor de mercado. Sin embargo, la acción ya venía bajo presión: había perdido 4,45 % en las dos sesiones anteriores por las dudas sobre la competencia en inteligencia artificial, y el jueves 12 había cerrado al alza, con un avance de 0,36 %, hasta 523 dólares, pese a la caída en curso.