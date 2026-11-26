El Venezuela Fintech Forum 2026 invita a profesionales, emprendedores, inversionistas y actores del sector financiero a participar en su primera edición presencial en Caracas, que se celebrará el sábado 28 de noviembre en el Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding.

La jornada abrirá puertas a las 8:00 de la mañana y dará inicio a su programación de conferencias a las 9:00 de la mañana, con un formato diseñado para fomentar el intercambio de ideas, el networking y el matchmaking entre startups, entidades bancarias tradicionales, reguladores y aliados regionales.

Quienes asistan podrán conocer y debatir sobre tendencias clave de la industria, entre ellas pagos y remesas, ciberseguridad, infraestructura de activos digitales, banca abierta e inteligencia artificial aplicada a los servicios financieros, en un espacio orientado a conectar proyectos locales con oportunidades de escalabilidad e integración en Iberoamérica.

La actividad cuenta con respaldo institucional de organizaciones del ecosistema fintech y de innovación, tras haber sido reprogramada desde su fecha inicial de agosto, y ofrece acceso mediante entrada o invitación para mayores de 18 años a través de la convocatoria difundida en Latam Fintech Hub y los canales oficiales del evento.