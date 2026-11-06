Caracas será sede del ConnecTech Summit sobre tecnología empresarial

La empresa Celeritech

La primera edición del ConnecTech Summit se realizará el próximo 12 de noviembre de 2026 en la Sala Cinética de Caracas. El encuentro busca orientar a los empresarios locales en la toma de decisiones estratégicas e inversión en modernización de sistemas ante los escenarios de apertura económica.

El espacio reunirá soluciones de gestión empresarial, inteligencia artificial, analítica de datos, infraestructura, ciberseguridad y logística en un solo lugar. La actividad está dirigida a ejecutivos, directores y propietarios de empresas comerciales, industriales y de servicios con operaciones complejas que requieren integrar sus herramientas informáticas.

“Venezuela se prepara para una nueva etapa de oportunidades y mayor competencia. Las empresas necesitan identificar qué capacidades deben fortalecer y cómo incorporar la tecnología a sus planes de inversión”, señaló Wilbert Moreno, CEO de Celeritech.

Ponencias y áreas de exhibición

La jornada académica contará con una presentación a cargo de la firma Ecoanalítica sobre las perspectivas económicas del país, así como conferencias en ventas omnicanal, cadena de suministro y cumplimiento normativo. Asimismo, se habilitará un área de interacción para facilitar el intercambio directo entre proveedores, especialistas y ejecutivos del sector.

En el encuentro participarán empresas tecnológicas y de servicios como Dayco Host, Ecoanalítica, TrackerGPS, KLK Sistemas, Manapro, POS Venezuela, Insystech, VeraVera Group, Método y Solux. El registro para los cupos limitados del evento se realiza de forma digital vía forms.gle/uJPm4tiJpbqcd8Ts9 previo a la actividad programada entre las 8:30 am y la 1:00 pm.