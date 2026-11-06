La empresa Celeritech y 10 organizaciones aliadas presentarán la primera edición del ConnecTech Summit el próximo 12 de noviembre de 2026 en la Sala Cinética de Caracas. Foto ilustrativa Celeritech.
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Caracas será sede del ConnecTech Summit sobre tecnología empresarial

El evento mostrará herramientas de integración tecnológica para optimizar negocios

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La empresa Celeritech

La primera edición del ConnecTech Summit se realizará el próximo 12 de noviembre de 2026 en la Sala Cinética de Caracas. El encuentro busca orientar a los empresarios locales en la toma de decisiones estratégicas e inversión en modernización de sistemas ante los escenarios de apertura económica.

El espacio reunirá soluciones de gestión empresarial, inteligencia artificial, analítica de datos, infraestructura, ciberseguridad y logística en un solo lugar. La actividad está dirigida a ejecutivos, directores y propietarios de empresas comerciales, industriales y de servicios con operaciones complejas que requieren integrar sus herramientas informáticas.

“Venezuela se prepara para una nueva etapa de oportunidades y mayor competencia. Las empresas necesitan identificar qué capacidades deben fortalecer y cómo incorporar la tecnología a sus planes de inversión”, señaló Wilbert Moreno, CEO de Celeritech.

Ponencias y áreas de exhibición

La jornada académica contará con una presentación a cargo de la firma Ecoanalítica sobre las perspectivas económicas del país, así como conferencias en ventas omnicanal, cadena de suministro y cumplimiento normativo. Asimismo, se habilitará un área de interacción para facilitar el intercambio directo entre proveedores, especialistas y ejecutivos del sector.

En el encuentro participarán empresas tecnológicas y de servicios como Dayco Host, Ecoanalítica, TrackerGPS, KLK Sistemas, Manapro, POS Venezuela, Insystech, VeraVera Group, Método y Solux. El registro para los cupos limitados del evento se realiza de forma digital vía forms.gle/uJPm4tiJpbqcd8Ts9 previo a la actividad programada entre las 8:30 am y la 1:00 pm.

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