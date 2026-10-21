Ciged Venezuela 2026: ALEPH capacita a más de 200 periodistas en liderazgo y comunicación pública

La Institución Educativa ALEPH participó en la Cumbre Internacional de Gerencia Pública y Economía Digital (Ciged Venezuela 2026), con una agenda de conferencias y actividades formativas centradas en comunicación estratégica, liderazgo político y aplicación de la inteligencia artificial a la gestión pública.

Jorge Santiago Barnés, presidente de ALEPH, impartió conferencias sobre comunicación estratégica y psicología de la expectativa, mientras que Nuno Cruz, coordinador de Países Lusófonos, abordó las aplicaciones de la inteligencia artificial al gobierno local. Además, junto a Santiago Comadira, coordinador del Cono Sur, los representantes de ALEPH dictaron un Seminario Internacional de Liderazgo y Comunicación Pública, para el que se postularon 346 comunicadores venezolanos.

La formación, en la que fueron seleccionados 215 periodistas, se llevó a cabo en Valencia, Maracay y Caracas e incluyó simulaciones de liderazgo político. Estas actividades reflejan una de las marcas de identidad de ALEPH —institución con más de 20 años de experiencia formativa en América Latina—, cuya metodología de aprendizaje sitúa a los participantes ante escenarios de decisión para desarrollar competencias de liderazgo, estrategia y gestión de situaciones complejas.

Construcción de mensajes públicos

Comadira, quien cuenta con casi dos décadas de trayectoria asesorando campañas electorales y administraciones municipales, provinciales y nacionales, destacó que el seminario se centró en el desarrollo de habilidades prácticas para construir y estructurar mensajes públicos.

Según explicó el académico argentino, el objetivo fue trabajar en “cómo armar, cómo estructurar mensajes públicos, desde las diferentes instituciones hacia la sociedad, con las particularidades que tienen los contextos sociales en América Latina, y fundamentalmente en este tiempo tan particular que es el año 2026”.

Durante las jornadas realizadas en Valencia, Maracay y Caracas, los participantes trabajaron en la construcción del mensaje institucional y su aplicación en diversos formatos.

“Hubo prácticas de discurso, de discurso entendido como la alocución pública, también en el contacto directo, hicimos prácticas de entrevistas, incluso también practicamos algunas cuestiones de aterrizaje de esos mensajes en redes sociales”, detalló Comadira.

Formación adaptada a los desafíos de la comunicación

La experiencia fue “muy enriquecedora para todos”, dijo el consultor, quien destacó el perfil de los comunicadores formados en el marco de la Ciged Venezuela 2026, evento organizado por Grupo Benflor, con el auspicio de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y ALEPH, y el respaldo de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), la Universidad de Carabobo y la Universidad Nueva Esparta.

“Una excelente concurrencia, realmente las aulas estaban llenas y para nosotros es un enorme placer compartir estas instancias de formación, como venimos haciendo desde la institución educativa ALEPH hace unos 20 años, en toda América Latina”, afirmó Comadira.

La participación en la cumbre refuerza la colaboración internacional de ALEPH y su compromiso con una formación conectada con los desafíos de la comunicación, el liderazgo y la transformación de las instituciones públicas.

Bajo el lema “Gerencia pública, GovTech y economía digital para la gobernanza del futuro”, la primera edición de la Ciged se desarrolló entre el 12 y 17 de octubre. Los dos primeros días se celebraron en Valencia, para continuar en Maracay y cerrar en el Distrito Capital, con la Declaración de Caracas.

El documento final incluye seis compromisos estratégicos y propuestas desde los sectores académico, público y empresarial. Su objetivo es convertir los diagnósticos e iniciativas debatidos en las tres sedes en una hoja de ruta para el desarrollo de la gobernanza y la economía digital, refiere una nota de prensa.