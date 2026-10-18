Con seis acuerdos y más de 2,5 millones de personas alcanzadas, la Ciged cerró en Caracas y confirmó su edición 2027

Seis acuerdos estratégicos y compromisos concretos de la academia, el Estado, el sector privado y la cooperación internacional marcaron este sábado 17 de octubre el cierre de la Cumbre Internacional de Gerencia Pública y Economía Digital (Ciged) Venezuela 2026, en el hotel Renaissance La Castellana, en Caracas.

“Ya nosotros agendamos y acordamos, por eso existirá Ciged 2027”, anunció el presidente del comité organizador, doctor Erick Beni.

Los acuerdos —dos por cada sector— quedaron recogidos en la Declaración de Caracas sobre Gerencia Pública y Economía Digital. Abarcan desde programas conjuntos de investigación y microcredenciales hasta marcos regulatorios modernos, ventanillas únicas digitales y la digitalización de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Para ponerlos en marcha, los representantes de cada sector expusieron en el conversatorio de los acuerdos su agenda y los compromisos que asumen.

Del diálogo a la acción

Por el sector público, la presidenta del Parque Científico Tecnológico de Venezuela +Ciencia, Mattdign Medina, llamó a pasar “del hablar a la concreción y a la acción”. “Hablar menos y accionar más. En realidad, nuestro país necesita eso”, afirmó.

Como compromiso, puso al parque, adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, a disposición como aliado estratégico para desarrollar soluciones tecnológicas soberanas y seguras en áreas como el GovTech —tecnología aplicada a la gestión gubernamental— y la simplificación de trámites, para el impulso de los 14 motores de la agenda económica productiva.

La academia, puente con los nuevos mercados

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo (FaCES-UC), Benito Hamidian, anunció que en los próximos días convocará al núcleo de decanos de las facultades de ciencias económicas y sociales del país para definir una agenda de trabajo. Luego se instalarán mesas técnicas con el Estado, los gobiernos locales y regionales y el empresariado, con énfasis en la pequeña y mediana industria, para construir una hoja de ruta hasta 2030 junto con las universidades públicas y privadas.

La academia —explicó— actuará como “puente científico” entre los nuevos saberes y los mercados emergentes, participará en el seguimiento de la Declaración de Caracas y llevará a las aulas los debates de la cumbre.

El sector privado, a disposición del Estado

Desde el sector privado, el presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), Richard Ujueta, puso sobre la mesa “la innovación, la experiencia y la fuerza de más de 5.000 miembros de la cámara del sector privado a disposición del Estado”. “Es un beneficio para todos, sin excepción”, aseguró.

Como hoja de ruta, Ujueta presentó el Kit Digital Venezuela, un programa público-privado que la cámara impulsa desde hace dos años y medio junto con instituciones como el Parque Científico Tecnológico, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Ministerio de Comercio e Industrias. Su meta es llevar a la formalidad a más de 3,5 millones de emprendedores informales a partir de cuatro ejes: educación, tecnología, empoderamiento y mentoría.

El programa incluye además una línea dirigida a las mujeres, Pariendo Ideas, y otra para los mayores de 50 años, Economía Plateada, bajo el lema “No te retires”.

Acompañamiento internacional

Como testigo de honor, la oficial de Desarrollo Inclusivo del Pnud en Venezuela, Yamel Pérez, reiteró el compromiso del organismo de acompañar el diagnóstico nacional de capacidades para la preparación digital. Ese estudio —explicó— permitirá identificar los avances y desafíos de cada sector y orientar una estrategia con un plan de inversión que acelere la transformación digital “de forma inclusiva, segura y responsable”, y “sin dejar a nadie atrás”.

Una cumbre que cumplió sus metas

Los acuerdos llegan después de seis días de trabajo en Valencia, Maracay y Caracas, en los que más de 1.200 líderes y funcionarios participaron en las jornadas de formación, la meta que la cumbre se había trazado desde su lanzamiento.

Su difusión alcanzó a más de 2,5 millones de personas, con 50 artículos publicados en 23 portales de noticias, 135 publicaciones en redes sociales y cinco transmisiones en vivo que llegaron a sumar 2.879 espectadores simultáneos. “No fueron buenos, fueron excelentes”, resumió Beni sobre los resultados.

En redes sociales, se generaron 5.500 interacciones en redes sociales, que convirtieron la cumbre en una conversación social orgánica que alcanzó a 1.744.581 usuarios. En términos cualitativos, destacó la narrativa del éxito de la descentralización y el respaldo pleno a la modernización del Estado.

Rumbo a 2027

La Declaración de Caracas, junto con todo lo debatido en las tres ciudades, formará parte de un libro blanco que será presentado “a quienes nos gobiernan, nos legislan, nos educan” y al motor digital de la economía, “para que se tomen acción”, explicó Beni.

El vicepresidente académico de la Ciged, Carlos Hinojosa, adelantó además que el Instituto de Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), dirigido por Zulma Bolívar de Vecchi, y la Universidad de Carabobo serán guías en el diseño de las próximas ediciones.

Beni recordó que la cumbre fue concebida hace tres o cuatro años y agradeció a quienes la hicieron posible. Destacó el respaldo de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), representada por su secretaria general, María García Pizarro, y de la institución educativa española ALEPH, con su presidente, Jorge Santiago Barnés, al frente de sus especialistas.

Reconoció también el trabajo del equipo del Grupo Benflor —organizador del encuentro— y de Cavecom-e y sus directores nacionales, así como el apoyo de las universidades, las autoridades y los medios de comunicación. Se despidió con el lema que acompañó al encuentro desde su primer día en Valencia: “La Ciged suma y multiplica. Nos vemos en el 2027”, refiere una nota de prensa.