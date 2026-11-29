En plena temporada navideña —un período en el que la compra de teléfonos inteligentes y los regalos tecnológicos suelen impulsar la demanda de conectividad—, Digitel mueve sus fichas comerciales con Miti Miti, una promoción diseñada para facilitar la activación de nuevas líneas móviles tanto en modalidad prepago como pospago. La oferta busca captar tanto a usuarios que estrenan equipo como a quienes buscan un número secundario o desean regalar conectividad a terceros.

La mecánica de la estrategia se apoya en dos incentivos directos al bolsillo del consumidor: la entrega gratuita de la línea y un descuento del 50% en la renta del primer mes, manteniendo intacta la cuota de navegación y beneficios del plan contratado. La promoción aplica exclusivamente para el segmento Personas (clientes nuevos o actuales que sumen una línea adicional) y abarca los Planes Inteligentes Plus de 6 GB, 12 GB y 30 GB, así como el servicio Familia y Amigos.

En cuanto a la ejecución operativa, los usuarios pospago verán reflejado el descuento automáticamente en su primer ciclo de facturación, mientras que los clientes prepago obtendrán el beneficio al momento de activar la línea y suscribir el plan. La comercialización ya está desplegada en toda su red de Centros de Atención, Agentes Autorizados y a través de la App Digitel.

Con vigencia extendida hasta el 30 de enero de 2027, la operadora no solo busca capitalizar el pico de consumo decembrino, sino también arrastrar el impulso comercial hacia el primer mes del año entrante, asegurando base de suscriptores activos en los tramos medios y altos de consumo de datos.