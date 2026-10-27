Digitel sustituye el menú telefónico tradicional por IA conversacional y gana premio internacional

Digitel transformó su sistema tradicional de atención al cliente al implementar un Centro de Contacto Cognitivo impulsado por inteligencia artificial junto a la empresa integradora Soutec, una innovación que elimina los menús de opciones e identifica el lenguaje natural de los usuarios para procesar más de 800 mil llamadas al mes y reducir el tiempo de atención de cuatro minutos a 53 segundos. Esta acción le valió a la compañía de telecomunicaciones el premio Experience Game Changer of the Year , otorgado por la firma global Genesys durante los NOLA Awards.

El galardón reconoce la capacidad de la operadora para llevar a cabo iniciativas tecnológicas con resultados tangibles tanto para los clientes como para la escala del negocio.

Resultados e impacto de la solución

La plataforma, respaldada por la tecnología Genesys Cloud , supuso la evolución del antiguo IVR ( Interactive Voice Response ) hacia un sistema cognitivo interactivo donde los usuarios solo necesitan explicar el motivo de su llamada con sus propias palabras.

Entre los principales logros métricos del proyecto destacan:la reducción del tiempo de interacción de 4 minutos a solo 53 segundos; la precisión en la comprensión, pues la identificación correcta de las intenciones de los usuarios pasó de un 60% inicial a un 99% de efectividad actual sobre las gestiones que el sistema administra. Asimismo, aumentó el volumen de atención, pues el centro procesa de forma directa e inteligente más de 800 mil llamadas mensuales. Cabe destacar que la solución permite analizar datos de interacción para comprender de mejor manera las necesidades de la audiencia.

«La innovación tiene valor cuando logra atender a las necesidades de las personas. Este proyecto nos permitió hacer más ágil y natural una de las interacciones más importantes que tenemos con nuestros usuarios (…). Marca un hito en la atención en Venezuela y continuará evolucionando hacia una experiencia omnicanal, donde nuestros usuarios puedan iniciar una gestión en un canal y continuarla en otro, conservando el historial y el seguimiento de cada interacción», explicó el presidente de Digitel, Luis Bernardo Pérez.

Por su parte, Pedro Villarroel, director de Operaciones de Soutec —aliada de Genesys en el país—, resaltó la capacidad técnica local para desarrollar este tipo de arquitectura: «Alcanzar estos resultados en tan poco tiempo de implementación es el reflejo de un gran trabajo en equipo junto a Digitel. Este proyecto demuestra que en Venezuela es posible desarrollar soluciones de IA conversacional a gran escala, a la altura de los desafíos de la región».