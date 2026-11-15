Fiscalía española lleva a TikTok ante un juzgado de Madrid

La Fiscalía de Criminalidad Informática de España presentó una denuncia contra TikTok ante un juzgado de Madrid, para que se investiguen posibles delitos relacionados con la difusión de material de abuso sexual infantil en la plataforma, y pidió la retirada urgente e inmediata de los contenidos denunciados.

La denuncia la firma la fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, y se dirige contra TikTok Technologies Spain SL, la filial española de la red social. Fue presentada ante la Plaza de Guardia del Tribunal de Instancia de Madrid.

En su escrito, la fiscal pide al juzgado que “incoe el oportuno procedimiento judicial”, que acuerde “la declaración de secreto de las actuaciones” y que practique las diligencias de investigación necesarias para determinar los hechos y a sus posibles responsables. La decisión sobre la admisión de la denuncia, el secreto y la retirada urgente corresponde ahora al juzgado, que hasta este sábado 14 de noviembre no había anunciado una resolución al respecto, según las fuentes consultadas.

La denuncia llega dos días después de que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, encargara el miércoles 11 de noviembre a Tejada de la Fuente la investigación de los posibles delitos denunciados por el medio Maldita.es. Ese mismo miércoles, los responsables de Maldita.es comparecieron ante la fiscal para ratificar la denuncia y entregar el material probatorio. Tras las diligencias y comprobaciones, la fiscal llevó el caso ante la autoridad judicial.

TikTok sigue funcionando en España. Ninguna autoridad ha ordenado hasta ahora la suspensión de la aplicación.

La investigación de Maldita.es

El origen del caso es un trabajo de la Fundación Maldita.es, una organización española sin fines de lucro dedicada a la verificación de información y a la rendición de cuentas de las plataformas digitales. La investigación fue publicada el lunes 9 de noviembre.

Durante 35 días, entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre de 2026, el equipo de investigación rastreó la actividad de la plataforma y localizó 1.183 contenidos con material explícito de abuso sexual infantil, difundidos desde 231 perfiles, que acumulaban alrededor de 48 millones de visualizaciones, según la investigación recogida por Reuters, El País, Cadena SER y otros medios.

El trabajo describe además una red mucho más amplia de cuentas que utilizaban la plataforma para localizar, solicitar, intercambiar o comercializar este tipo de contenidos. Los investigadores identificaron entre 20.000 y 26.000 perfiles de posibles infractores, más de 7.000 de ellos en español, y registraron más de 12.000 comentarios en ese idioma vinculados a esas prácticas.

Uno de los datos más cuestionados es el resultado de las denuncias realizadas por la propia fundación: de una muestra de 50 videos reportados a través de las herramientas oficiales de TikTok, solo cinco fueron eliminados por completo. Otros 13 quedaron bloqueados únicamente en España, 29 fueron considerados no infractores por la plataforma y tres seguían pendientes de revisión o sin respuesta.

La Fundación Maldita.es presentó además una denuncia ante la Fiscalía especializada en criminalidad informática, junto con el despacho Cremades & Calvo-Sotelo.

La petición al regulador y la decisión de la AEPD

El Gobierno de España había pedido suspender de forma cautelar el funcionamiento de TikTok en ese país, después de que la investigación documentara la circulación de ese material y las dificultades para retirarlo.

La solicitud fue presentada el martes 10 de noviembre por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El Ministerio también trasladó el caso a la Fiscalía General del Estado para que investigara posibles responsabilidades penales.

La petición a la AEPD se apoyó en el artículo 66.1 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, que permite a una autoridad de control adoptar medidas provisionales urgentes, en circunstancias excepcionales, para proteger los derechos y libertades de las personas. Esas medidas tienen una duración máxima de tres meses.

El miércoles 11 de noviembre, la AEPD anunció que inició una investigación, pero rechazó la petición del Gobierno de bloquear temporalmente la aplicación y optó por medidas dirigidas a contenidos específicos. La agencia pedirá a Maldita.es los enlaces identificados en su investigación y requerirá a TikTok información concreta sobre las medidas adoptadas para retirar el material denunciado. Una vez analizada esa información, ordenará el bloqueo del acceso a los enlaces y contenidos concretos que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores.

La AEPD señaló que el principal regulador de protección de datos de TikTok en Europa es la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, porque la empresa tiene su sede europea en Dublín, lo que limita sus competencias. El Gobierno español había sostenido que la vía del artículo 66.1 permitía actuar sin esperar a la autoridad irlandesa.

Ese mismo miércoles, la ministra Rego pidió además a TikTok que cesara voluntariamente sus operaciones en España. La ministra también invocó las obligaciones de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, que exige a las plataformas retirar el contenido ilegal y proteger a los menores.

La reunión con TikTok y la respuesta de la empresa

Antes de acudir a la AEPD, la ministra Rego se reunió por separado con el equipo de Maldita.es y con directivos de TikTok en España, para exigir explicaciones y conocer qué medidas había adoptado la empresa.

Según el Ministerio, la compañía se limitó a señalar que estudiaría y evaluaría la situación, sin proponer soluciones técnicas, auditorías ni mecanismos de verificación. Rego calificó esa postura como una disposición a colaborar solo a medias y afirmó que no percibió voluntad de compromiso por parte de la empresa.

“Si de mí hubiese dependido, TikTok habría estado suspendido en España desde ayer mismo”, declaró la ministra durante una rueda de prensa, en la que también sostuvo que los mecanismos de protección de la plataforma resultan ineficaces y que el algoritmo termina premiando la difusión por encima de la seguridad de los menores.

El Ministerio le planteó a TikTok tres exigencias: retirar de inmediato el material denunciado y colaborar con la Fiscalía, con todas las pruebas y registros a disposición judicial; reformar con urgencia la moderación, con revisión humana especializada en lugar de mecanismos automáticos que, a su juicio, fallan; e intervenir el algoritmo de recomendación para que deje de amplificar perfiles o búsquedas vinculadas a la violencia sexual contra la infancia.

Anunciantes que suspenden sus campañas

El viernes 13 de noviembre también se conoció que varias empresas españolas suspendieron sus campañas publicitarias en TikTok, luego de que una nueva entrega de la investigación de Maldita.es mostrara que anuncios de grandes marcas podían aparecer junto a contenidos de abuso sexual infantil.

Según El País, el Banco Santander y la energética Moeve suspendieron sus campañas y supeditan su regreso a que la plataforma les garantice que podrá controlar ese material y que sus anuncios no aparecerán junto a ese contenido. Maldita.es informó, además, según la cobertura de ese viernes, que El Corte Inglés y Eroski también suspendieron sus anuncios en la plataforma.

TikTok es una de las plataformas más utilizadas en España, con decenas de millones de usuarios mensuales. La suspensión general que pidió el Gobierno no fue adoptada por la AEPD, y la vía que sigue ahora es doble: por un lado, el bloqueo de enlaces y contenidos concretos que ordene la AEPD tras examinar la información solicitada; por el otro, el procedimiento judicial que debe decidir el juzgado de Madrid ante la denuncia de la Fiscalía.

El caso queda ahora en manos del juzgado, de la AEPD y de la Fiscalía, mientras el Ministerio insiste en que ninguna consideración comercial puede estar por encima de la protección de la infancia en el entorno digital.