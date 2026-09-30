Gobierno Nacional afina hoja de ruta para fortalecer redes de telecomunicaciones

El ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Yván Gil, sostuvo este martes un encuentro con representantes de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y de la empresa Movilnet, con el fin de avanzar en una hoja de ruta que permita fortalecer las redes de telecomunicaciones en el país.
A través de sus redes sociales, el ministro Yván Gil manifestó que durante el encuentro «conversamos sobre los planes para ampliar y fortalecer las principales redes de telecomunicaciones del país, al servicio de nuestro pueblo y con el compromiso de brindar cada día una mejor atención».
De igual forma, el ministro agradeció a los trabajadores de ambas instituciones, adscritas al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, «por su profesionalismo, dedicación y compromiso con el fortalecimiento de las telecomunicaciones en Venezuela».
Cabe resaltar que ambas empresas están trabajando para fortalecer el plan de telecomunicaciones y definir nuevas estrategias que impulsen el Motor Telecomunicaciones.