Reunión en el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología con el equipo de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y de la empresa Movilnet / Foto: Yván Gil/Redes Sociales.
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Gobierno Nacional afina hoja de ruta para fortalecer redes de telecomunicaciones

El ministro para Ciencia y Tecnología, Yván Gil, destacó el compromiso de CANTV y Movilnet con la expansión y mejora de las telecomunicaciones

Ariadna Eljuri
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El ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Yván Gil, sostuvo este martes un encuentro con representantes de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y de la empresa Movilnet, con el fin de avanzar en una hoja de ruta que permita fortalecer las redes de telecomunicaciones en el país.

A través de sus redes sociales, el ministro Yván Gil manifestó que durante el encuentro «conversamos sobre los planes para ampliar y fortalecer las principales redes de telecomunicaciones del país, al servicio de nuestro pueblo y con el compromiso de brindar cada día una mejor atención».

De igual forma, el ministro agradeció a los trabajadores de ambas instituciones, adscritas al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, «por su profesionalismo, dedicación y compromiso con el fortalecimiento de las telecomunicaciones en Venezuela».

Cabe resaltar que ambas empresas están trabajando para fortalecer el plan de telecomunicaciones y definir nuevas estrategias que impulsen el Motor Telecomunicaciones.

  • Reunión en el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología con el equipo de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y de la empresa Movilnet / Foto: Yván Gil/Redes Sociales
  • Ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Yván Gil Pinto/ Foto: Yván Gil/Redes Sociales
  • Presidente de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), mayor general Iván Rafael Hernández Dala/ Foto: Yván Gil/Redes Sociales
  • Presidente de la empresa Movilnet, ingeniero Aníbal Briceño/ Foto: Yván Gil/Redes Sociales
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