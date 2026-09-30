Gobierno Nacional afina hoja de ruta para fortalecer redes de telecomunicaciones

El ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Yván Gil, sostuvo este martes un encuentro con representantes de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y de la empresa Movilnet, con el fin de avanzar en una hoja de ruta que permita fortalecer las redes de telecomunicaciones en el país.

A través de sus redes sociales, el ministro Yván Gil manifestó que durante el encuentro «conversamos sobre los planes para ampliar y fortalecer las principales redes de telecomunicaciones del país, al servicio de nuestro pueblo y con el compromiso de brindar cada día una mejor atención».

De igual forma, el ministro agradeció a los trabajadores de ambas instituciones, adscritas al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, «por su profesionalismo, dedicación y compromiso con el fortalecimiento de las telecomunicaciones en Venezuela».

Sostuvimos una productiva reunión de trabajo con el equipo directivo de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), encabezado por el mayor general Iván Rafael Hernández Dala, y con el equipo de Movilnet, liderado por el ingeniero Aníbal Briceño. Conversamos… pic.twitter.com/xNdvaKgAGj — Yvan Gil (@yvangil) September 29, 2026

Cabe resaltar que ambas empresas están trabajando para fortalecer el plan de telecomunicaciones y definir nuevas estrategias que impulsen el Motor Telecomunicaciones.