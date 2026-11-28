1Password, uno de los gestores de contraseñas más usados del mundo, confirmó que un atacante accedió a sus sistemas internos y copió datos administrativos de un grupo de sus clientes. La empresa asegura que las bóvedas donde se guardan las contraseñas no se vieron afectadas.

La compañía lo informó el 25 de noviembre en un comunicado publicado en su blog, tras una investigación que comenzó el 19 del mismo mes, cuando detectó indicios de que alguien había entrado en la cuenta corporativa de GitHub de un empleado. GitHub es la plataforma donde los programadores guardan y comparten el código de sus proyectos.

Cómo entró el atacante y qué quedó a salvo

Con esa cuenta, el atacante accedió al código fuente de repositorios privados y llegó al sistema que automatiza la construcción y publicación del software, conocido como CI/CD. Desde ahí subió código malicioso a servicios internos, el cual descargó los registros de clientes. La empresa no ha dicho cómo se comprometió la cuenta del empleado ni cuántos clientes resultaron afectados: habla solo de “un subconjunto” de sus usuarios.

Entre los datos copiados figuran nombres, correos electrónicos de inicio de sesión, identificadores de cuenta y de usuario, además de las fechas de creación de la cuenta y del último inicio de sesión. También figuran claves públicas, que por diseño no son secretas, y parámetros técnicos del protocolo de inicio de sesión, que según la empresa no sirven para entrar en una cuenta. Asimismo, se extrajeron tokens incluidos en enlaces de invitación, aprovisionamiento y recuperación de cuenta: solo un número reducido de usuarios estaba en alguno de esos procesos durante el incidente y fueron notificados de forma individual.

Lo que no se tocó, según la empresa, es lo que más importa: las bóvedas y los elementos que contienen, las claves que las protegen y las claves de recuperación de cuenta. Tampoco se vieron comprometidas las aplicaciones ni las extensiones para navegadores. 1Password no almacena la contraseña de la cuenta ni la clave secreta de los usuarios. “En ningún momento el atacante accedió al contenido de las bóvedas de los clientes ni lo tuvo a su alcance”, afirmó la empresa en su comunicado.

Qué hizo la empresa y qué deben hacer los usuarios

Tras detectar la intrusión, 1Password desactivó la cuenta de GitHub comprometida, revocó el token robado y eliminó el acceso que el atacante había creado. También rotó las credenciales internas que pudieron quedar expuestas, reforzó los controles de sus sistemas y contrató expertos independientes en ciberseguridad para validar la contención y la reparación. Como medida preventiva, amplió los códigos de invitación y recuperación de cuenta de seis dígitos a 10 caracteres alfanuméricos.

La empresa asegura que los usuarios no necesitan cambiar nada en su cuenta. El riesgo que subraya es el phishing: con nombres y correos reales, los estafadores pueden enviar mensajes dirigidos que parezcan auténticos. Recomienda desconfiar de correos, mensajes o llamadas inesperadas que mencionen a 1Password, así como de invitaciones o intentos de recuperación de cuenta que el usuario no inició. Además, recuerda que nunca pide la contraseña de la cuenta ni la clave secreta, las cuales solo deben escribirse en la aplicación oficial o en su sitio web, abierto por el propio usuario.

La empresa anunció que publicará un informe sobre las causas del incidente en las próximas semanas.