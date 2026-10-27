Instagram lanza “Features”, su apuesta por los videos horizontales de hasta 90 minutos

Instagram inició este lunes 26 de octubre las pruebas de Features, una nueva función que permite a los creadores de contenido subir videos horizontales de larga duración —en algunos casos de hasta 90 minutos—, en un movimiento estratégico para competir con YouTube y retener a los creadores dentro de la aplicación de Meta.

Por ahora, la prueba está limitada a un selecto grupo de creadores de contenido en Estados Unidos, y la función estará disponible en dispositivos móviles, aunque el objetivo de la compañía es llevar la experiencia de visualización a las televisiones como parte de una estrategia más amplia para captar una mayor audiencia.

De Reels a episodios completos

Uno de los elementos centrales de la propuesta es la conexión entre los videos cortos y largos: los Reels funcionarán como adelantos desde los que los usuarios podrán acceder al contenido completo sin salir de la aplicación, un formato pensado especialmente para entrevistas y episodios de videopódcast.

“Aún estamos en las primeras etapas, y estamos probando y escuchando los comentarios sobre la marcha. Pero nos entusiasma brindarles a los creadores más espacio para contar sus historias con las comunidades que ya han creado aquí”, señaló el director de Instagram, Adam Mosseri, en un video en formato horizontal, en el que reconoció que, pese a sus reservas anteriores sobre este formato, la compañía decidió apostar por brindar una mayor variedad a la hora de producir y compartir contenidos.

Por su parte, la vicepresidenta de Producto de Instagram, Tessa Lyons, explicó el mecanismo con un ejemplo: “Lo que ahora podrás hacer es que, si ves un fragmento de un pódcast que te encanta, puedes hacer clic y seguir viéndolo o ver el video completo, y podrás sumergirte y verlo entero porque los creadores podrán vincular estos Reels a su función principal”.

Una respuesta directa a YouTube

La apuesta por el video horizontal de larga duración representa un cambio de rumbo para la plataforma, que durante los últimos años centró sus esfuerzos en el formato vertical de los Reels. Con Features, Instagram busca consolidarse como destino del contenido largo y de la experiencia televisiva, compitiendo de frente con YouTube e incluso con Spotify y Netflix.

La compañía no precisó una fecha para la expansión de la función a más usuarios, ni los requisitos de acceso cuando la herramienta salga de su fase de prueba.