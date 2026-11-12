Inter da el salto tecnológico hacia soluciones corporativas para los sectores hotelero, retail y petrolero

Con el objetivo de evolucionar en el mercado corporativo venezolano, la empresa de telecomunicaciones Inter anunció una transformación estratégica enfocada en ofrecer herramientas tecnológicas integrales para tres industrias clave: hotelería, retail y petróleo y gas, así como el lanzamiento comercial oficial de las tecnologías FTTR (Fiber to the Room), para hacer llegar la fibra óptica a cada espacio de hogares y oficinas y XGS-PON (Internet de 10 gigas de velocidad) a nivel nacional.

Marco Baptista, CEO de Inter, explicó durante el evento de celebración del 30 aniversario de la empresa de telecomunicaciones que nació en 1996 en Barquisimeto, estado Lara, que la compañía atraviesa una etapa de expansión en su división corporativa (Inter Empresas), respaldada por el despliegue de infraestructura de vanguardia como la tecnología de fibra óptica XGS-PON —capaz de elevar el umbral de velocidad hasta 10 Gbps— y sistemas diseñados para superar las barreras arquitectónicas locales a través del FTTR.

«En el segmento empresarial también estamos entrando en un proceso de cambio importante dentro de la compañía, de movernos de ser un proveedor de conectividad a ser un proveedor de soluciones. En esta primera etapa de Inter Empresas estamos trabajando fuerte para proveer servicios a tres industrias: retail, hotelería y petróleo y gas», afirmó Baptista.

Soluciones a la medida por sector

Baptista explicó que el nuevo portafolio corporativo de Inter busca atender las demandas operativas y de transformación digital de cada rubro. Para el sector retail, la propuesta abarca herramientas de automatización y análisis en punto de venta, además de redes robustas para operaciones internas y clientes. Según detalló el ejecutivo, el portafolio incluye «la posibilidad de hacer actualizaciones de precio a distancia de las estanterías, medir el tráfico en los pasillos de los anaqueles, conectividad Wi-Fi para los empleados y visitantes, y el software que utilizan las empresas de retail» .

Baptista considera que el segmento de hotelería e Inter «son como un matrimonio hecho en el cielo, porque justo todos los servicios en los que Inter es fuerte son justamente los servicios de telecomunicaciones que un hotel necesita para diferenciarse de un mercado que ahora se va a volver muy competitivo con toda la gente que nos está visitando», comentó Baptista al referirse al repunte del turismo y los viajes de negocios que se apuntalan en el país. «Inter apuesta por fortalecer la experiencia del huésped mediante servicios de entretenimiento y conectividad de alta capacidad», expresó.

Por otra parte, anunció que,la operadora pone a disposición su infraestructura de red para respaldar al pujante sector petrolero y gasífero del país, tanto para las operaciones extractivas como para las cadenas de suministro. «En nuestra industria principal, que es la industria de la minería, del petróleo y del gas, estamos poniendo a disposición nuestros servicios de conectividad a todas las empresas que ya están en Venezuela o que están llegando para desarrollar tanto la producción petrolera como los servicios que están asociados con esa producción», indicó el directivo.

Conectividad de última generación: FTTR y XGS-PON

Para garantizar el rendimiento de estas soluciones en oficinas, comercios, hoteles e instalaciones industriales, Baptista subrayó la importancia de adaptar la tecnología a la realidad constructiva del país, caracterizada por edificaciones de concreto y cemento que suelen dificultar la propagación de la señal inalámbrica, por lo que aseguró que ya están preparados para el lanzamiento de la tecnología FTTR (Fiber to the Room) y extender el cable de fibra por toda la superficie necesaria de cada cliente, según sus necesidades, para así solucionar los cuellos de botella de conectividad en inmuebles de gran metraje, como casas, galpones y oficinas de múltiples plantas.

«En estos espacios, los extensores inalámbricos tradicionales y los sistemas mesh suelen presentar debilidades para mantener una cobertura uniforme, en cambio, el cableado de fibra óptica directa empleado por la solución FTTR sirve para interconectar y uniformar los distintos puntos de acceso Wi-Fi dentro de cada propiedad, eliminando la pérdida de señal y la interferencia radioeléctrica, «entregando máxima velocidad bajo el estándar de última generación Wi-Fi 7, manteniendo compatibilidad con dispositivos anteriores», subrayó.

Por su parte, con la tecnología XGS-PON se multiplica por diez la capacidad de las redes de fibra tradicionales (GPON/EPON), para alcanzar y entregar 10 gigas. Se incorporan equipos de última generación para llevar internet de alta estabilidad a cada espacio, consolidando el liderazgo tecnológico de la operadora en Venezuela y la región.

«Se trata de un servicio muy novedoso que existe en algunos países de Europa y Asia, que no tiene una penetración relevante en Latinoamérica, así que bueno, para nosotros también va a ser un orgullo otra vez tener este liderazgo con la incorporación de esta tecnología a Venezuela», explicó Baptista.

30 años de evolución y sobrevivencia

Baptista aseguró que la empresa actualmente posee un alcance de 3 millones de hogares, más de un millón de clientes residenciales y más de 35 mil clientes corporativos. «Somos uno de los principales actores en lo que es servicio de conectividad en el mundo corporativo, hoy tenemos más de 35 000 empresas de todos los tamaños. En nuestro portafolio servimos desde pymes, pequeños empresarios, emprendedores, hasta transnacionales, empresas multisede, banca, eh, en prácticamente toda la índole», dijo.

Destacó durante su presentación, la evolución de la empresa y aseguró que, gracias a sus valores organizacionales, la empresa ha podido superar grandes obstáculos como las crisis económicas del país de los años 2017 y 2018 o los tiempos de la pandemia «que causó estragos» en la economía, según comentó, lo cual le permite hoy a la organización proyectarse nuevamente hacia el liderazgo del mercado.

En relación a los planes de crecimiento para el 2027, la empresa contempla la evolución continua de su plataforma de streaming Inter Go Plus y la ampliación de sus beneficios adicionales a los clientes de Club Inter como planes de telemedicina a través de su asociación con la empresa Nueve Once y un programa de atención veterinaria en línea a través de Miveteonline, respaldada por la compañía Hispana de Seguros.