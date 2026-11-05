Para activar el beneficio, el titular del servicio debe ingresar al portal mi.inter.com.ve. Foto de Inter.
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Inter incluye atención veterinaria en planes de fibra óptica

La alianza ofrecerá servicios de telemedicina y consultas para perros y gatos

Larry Márquez

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La empresa de telecomunicaciones Inter concretó una alianza estratégica con la plataforma Miveteonline, respaldada por la compañía Hispana de Seguros, con el objetivo de incorporar beneficios de salud y bienestar animal en sus planes de internet por fibra óptica.

El director ejecutivo de Inter, Marco Baptista, señaló que la iniciativa busca sumar valor a los hogares venezolanos. “Esta alianza trasciende la conectividad y pone el foco en el bienestar de las mascotas, un miembro clave para las familias venezolanas”, afirmó el vocero.

La cobertura médica para perros y gatos se encuentra disponible para los suscriptores a través de las modalidades Esencial y VIP, según la velocidad de internet contratada y el nivel de afiliación del cliente.

Servicios y modalidades de atención para mascotas

El Plan Esencial está incluido para clientes con servicios de fibra de 300 Mbps, 600 Mbps y 1.000 Mbps. Ofrece telemedicina veterinaria las 24 horas mediante videollamadas con especialistas y permite afiliar a un perro o gato de entre 5 meses y 15 años, sin lapsos de espera.

Por su parte, el Plan VIP se destina a los miembros del Club Inter VIP. La cobertura contempla atención médica remota continua, hasta dos consultas anuales por emergencia con exámenes de laboratorio cubiertos por evento, descuento anual en vacunas y servicio funerario o cremación para un máximo de dos mascotas.

Para activar el beneficio, el titular del servicio debe ingresar al portal mi.inter.com.ve, seleccionar la sección Mascotas y completar los datos del animal. La gestión de atención posterior se realiza por medio de la línea de WhatsApp 0422-6131100 de Miveteonline.

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