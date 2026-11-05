Inter incluye atención veterinaria en planes de fibra óptica

La empresa de telecomunicaciones Inter concretó una alianza estratégica con la plataforma Miveteonline, respaldada por la compañía Hispana de Seguros, con el objetivo de incorporar beneficios de salud y bienestar animal en sus planes de internet por fibra óptica.

El director ejecutivo de Inter, Marco Baptista, señaló que la iniciativa busca sumar valor a los hogares venezolanos. “Esta alianza trasciende la conectividad y pone el foco en el bienestar de las mascotas, un miembro clave para las familias venezolanas”, afirmó el vocero.

La cobertura médica para perros y gatos se encuentra disponible para los suscriptores a través de las modalidades Esencial y VIP, según la velocidad de internet contratada y el nivel de afiliación del cliente.

Servicios y modalidades de atención para mascotas

El Plan Esencial está incluido para clientes con servicios de fibra de 300 Mbps, 600 Mbps y 1.000 Mbps. Ofrece telemedicina veterinaria las 24 horas mediante videollamadas con especialistas y permite afiliar a un perro o gato de entre 5 meses y 15 años, sin lapsos de espera.

Por su parte, el Plan VIP se destina a los miembros del Club Inter VIP. La cobertura contempla atención médica remota continua, hasta dos consultas anuales por emergencia con exámenes de laboratorio cubiertos por evento, descuento anual en vacunas y servicio funerario o cremación para un máximo de dos mascotas.

Para activar el beneficio, el titular del servicio debe ingresar al portal mi.inter.com.ve, seleccionar la sección Mascotas y completar los datos del animal. La gestión de atención posterior se realiza por medio de la línea de WhatsApp 0422-6131100 de Miveteonline.