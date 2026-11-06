Meta alertará a padres sobre búsquedas de autolesión de adolescentes

Meta expandió globalmente su sistema de notificaciones automáticas para alertar a representantes cuando los adolescentes realicen búsquedas relacionadas con autolesiones o suicidio. La herramienta funcionará en las plataformas Facebook e Instagram, así como en las interacciones con el asistente de inteligencia artificial Meta AI.

El mecanismo enviará los avisos por mensaje de texto SMS, correo electrónico, WhatsApp y notificaciones en los perfiles. Para recibir estas alertas, la empresa indicó que es necesario mantener activadas las herramientas de supervisión parental y tener vinculadas las cuentas del tutor y del menor.

La compañía explicó que las alertas se activan al detectar búsquedas reiteradas de términos de riesgo o cuando el asistente de inteligencia artificial identifique situaciones de peligro. La notificación detallará las palabras clave empleadas, aunque mantendrá en reserva el contenido privado de las conversaciones.

Funcionamiento del sistema y marco regulatorio

El reporte de soporte de la empresa señala que el aviso recomendará a los adultos iniciar un diálogo con los jóvenes y facilitará accesos directos a líneas de ayuda profesional. Esta actualización extiende una prueba inicial realizada a comienzos de año en Instagram a todas las herramientas de la corporación.

La medida se ejecuta en medio de demandas presentadas por diversos sectores que señalan a las plataformas digitales por fallas en la moderación de contenidos orientados a menores. Ante estos cuestionamientos, la firma sostiene que mantiene controles de edad y restricciones en sus servicios para resguardar a los usuarios.

Diversos gobiernos han promovido marcos regulatorios para normar el acceso de adolescentes a las redes sociales. Las autoridades continúan evaluando la efectividad de los controles parentales y el impacto de los entornos virtuales en la salud emocional de la población juvenil, citó Wired.