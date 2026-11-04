Movilnet y Thundernet ofrecen planes con canales en HD por streaming

La empresa Movilnet anunció una alianza con Thundernet para lanzar un servicio de televisión por streaming disponible en el país. La solución está dirigida a sus clientes de las modalidades prepago y pospago.

El servicio permite visualizar una parrilla de más de 60 canales en alta definición a través de la aplicación TV Go. La activación se realiza en formato digital sin trámites presenciales.

De acuerdo con información emitida por Prensa Movilnet, la suscripción permite la reproducción simultánea en hasta tres pantallas y contempla el pago directo en moneda nacional.

Planes y activación del servicio

La oferta comercial consta de tres opciones. El Plan Start incluye 43 canales nacionales e internacionales; el Plan Play suma contenido deportivo con 57 señales; y el Plan Pro alcanza 63 canales con opciones adicionales de entretenimiento.

El proceso de registro consta de tres pasos desde la página web de Movilnet o mediante mensaje de texto. Tras seleccionar el plan y procesar el pago, el usuario recibe las credenciales vía correo electrónico para iniciar la sesión.

La señal puede utilizarse en dispositivos móviles mediante el consumo de los datos del plan activo de la empresa de telefonía.