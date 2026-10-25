Reportan averías en la pantalla del nuevo iPhone DUO tras su venta

La empresa estadounidense Apple inició la venta comercial del iPhone DUO en EEUU a un precio base de 1.999 dólares para la versión de 256 gigabytes. El modelo constituye el primer dispositivo inteligente con pantalla plegable lanzado por la compañía al mercado internacional.

El equipo dispone de un panel exterior de 5,5 pulgadas que asciende a más de siete pulgadas al desplegarse. Asimismo, posee dos cámaras traseras de 48 megapíxeles, sensor Touch ID y una autonomía operativa estimada en hasta 44 horas de reproducción de video.

Sin embargo, a pocas horas del inicio de la comercialización este 23 de octubre, diversos compradores reportaron fallas mecánicas en el panel interior. Las denuncias señalan la aparición de grietas y roturas espontáneas en el área del pliegue tras breves períodos de uso.

Reclamos de usuarios en plataformas digitales

Las publicaciones sobre el deterioro del equipo se multiplicaron en foros especializados como Reddit y MacRumors. Varios propietarios señalaron que la fractura de la pantalla interna ocurrió con menos de 20 aperturas y sin registrar caídas o impactos previos.

Un usuario afectado en Australia confirmó que la tienda oficial de Apple le entregó un reemplazo inmediato tras la avería. Hasta la fecha, la empresa no ha confirmado si las fallas responden a un defecto de fábrica generalizado o a casos aislados dentro de la primera remesa.