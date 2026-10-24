Nace neobanco SOLIDO para facilitar envío de remesas a Venezuela

Con el propósito de transformar la dinámica de recepción de fondos en el país, nació SOLIDO, una plataforma financiera digital concebida como neobanco. El proyecto fue creado por el empresario venezolano Arnaldo Dos Santos, radicado en Canadá con más de dos décadas de trayectoria en negocios internacionales.

En su primera etapa, la solución concentrará sus operaciones en el flujo de remesas y pagos provenientes de Canadá, EEUU y Europa hacia Venezuela. Para garantizar procesos dinámicos con menores costos, la arquitectura de la plataforma integra tecnología blockchain y el uso de activos digitales de valor estable, permitiendo visibilidad sobre comisiones y tasas antes de confirmar cada transacción.

A diferencia de las opciones tradicionales, la iniciativa coloca su foco en la experiencia del usuario en Venezuela. La plataforma facilitará la recepción de fondos e integrará herramientas locales como transferencias bancarias nacionales, el sistema Pago Móvil y la emisión de una tarjeta de débito propia en una fase posterior.

Prerregistro y planes de expansión

Actualmente, SOLIDO se encuentra en etapa de desarrollo y pruebas técnicas, con un lanzamiento oficial previsto para finales de 2026. La plataforma mantiene abierto su proceso de prerregistro a través del sitio web solido.cash, ofreciendo un crédito especial de 10 dólares a los primeros 1.000 usuarios para su primera transacción.

La hoja de ruta del proyecto incluye la incorporación gradual de opciones de ahorro con rendimiento y acceso a microcréditos. Asimismo, contempla alianzas estratégicas con la Blockchain Deposit Insurance Corporation (Bdic) para incorporar esquemas de protección a los activos digitales de sus usuarios y expandir progresivamente su modelo hacia otros mercados de América Latina.