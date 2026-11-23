Un total de 100 familias del municipio Sucre en el estado Trujillo recibieron los títulos de propiedad de sus tierras urbanas durante una jornada efectuada en la cancha Ronny Viloria de la parroquia Valmore Rodríguez.

La adjudicación se concretó mediante la articulación entre el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, el Instituto Nacional de Tierras Urbanas (Intu) y la Gobernación de Trujillo, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica sobre los terrenos que habitan estas familias.

Al respecto, el director regional del Ministerio para Hábitat y Vivienda, Alexander Maldonado, destacó el impacto histórico de la entrega para los residentes de la zona, señalando que varios de los grupos familiares aguardaban por este documento desde hace más de cuatro décadas.

“Hoy se hace justicia social con el pueblo”, afirmó Maldonado durante el acto; además indicó que el cronograma de regularización de tierras continuará desplegándose en la entidad para atender a otras familias.

Articulación interinstitucional

En representación del gobernador Gerardo Márquez, la secretaria general de gobierno, Yughatsi Colina, manifestó que el otorgamiento de los documentos fue resultado de la coordinación operativa entre las instancias nacional, regional y municipal para brindar estabilidad patrimonial a los trujillanos.

Entretanto, los beneficiarios valoraron la obtención de las titularidades, trámite que formaliza la propiedad de sus espacios habitacionales tras años de espera.