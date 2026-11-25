Un total de 6.000 dosis gratuitas contra la fiebre aftosa serán aplicadas a rebaños de pequeños productores en el estado Trujillo, como parte del segundo ciclo de vacunación que se mantendrá desplegado en los 20 municipios de la entidad hasta el próximo 15 de diciembre.

Así lo informó el director regional del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Jesús Betancourt, quien explicó que este plan nacional está dirigido específicamente a unidades de producción con menos de 40 animales y se inició en los municipios del eje panamericano con la participación de ganaderos de la zona y voceros de los consejos campesinos.

Añadió que para los rebaños medianos y grandes, los propietarios adquieren el biológico en las casas agrícolas permisadas y la inmunización se realiza de manera asistida por médicos veterinarios del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai) o profesionales de ejercicio libre.

«El objetivo es avanzar en la eliminación y erradicación de la fiebre aftosa en los rebaños bovinos, protegiendo la salud animal y la producción de la región. Para lograrlo contamos con un gran equipo regional del ministerio y sus organismos adscritos en el territorio. A este esfuerzo también se han sumado varios alcaldes mediante la donación de vacunas para respaldar a los productores locales», manifestó Betancourt.

Recordó que la jornada se ejecuta bajo los lineamientos de la presidenta Delcy Rodríguez y las orientaciones del ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino López, articulados en el territorio por el equipo regional de la cartera agrícola, sus entes adscritos y la gobernación del estado.