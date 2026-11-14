Boconó y Trujillo encendieron las luces de la Navidad

Con presentaciones musicales en vivo, adornos navideños y actividades recreativas, los municipios Boconó y Trujillo dieron inicio oficial a la temporada decembrina 2026 mediante el tradicional encendido de luces.

En el Jardín de Venezuela la jornada se concentró en la plaza Bolívar y el edificio municipal, donde el alcalde Alejandro García destacó el valor familiar de estas fechas. “Encendimos las luces de la felicidad, de la ilusión de la Navidad, de la familia y la fraternidad 2026”, aseguró el mandatario municipal.

La velada en Boconó fue amenizada por el talento regional con las presentaciones de las agrupaciones Los Parranderos, Momoy Gaitero, Kandela Show y Los Reyes de la Guaracha, las cuales pusieron a bailar a los asistentes. Asimismo, los espacios públicos fueron acondicionados con estructuras luminosas y decoraciones de gran formato para el disfrute y las fotografías de propios y visitantes.

De manera simultánea, en la capital trujillana la festividad tuvo como escenario el Terminal de Pasajeros Valle de los Mukas, donde el alcalde Carlos Terán extendió la invitación a las familias de la jurisdicción a compartir en un ambiente musical y de sano esparcimiento. “Un abrazo en Navidad fortalece nuestro espíritu y nuestro amor al prójimo. Bendiciones y prosperidad en estas navidades”, expresó Terán durante el evento.

Como parte de la programación, las autoridades hicieron entrega de obsequios a los niños y niñas provenientes de diversos sectores de la localidad, marcando así el comienzo de las actividades navideñas.