Edición 37 de la Vuelta a Trujillo reunirá a más de 90 ciclistas

El próximo miércoles 11 de noviembre inicia la edición número 37 de la Vuelta Ciclista a Trujillo con la participación de alrededor de 90 corredores de 15 equipos nacionales y extranjeros, en un recorrido superior a los 700 kilómetros repartidos en 17 municipios del estado.

En rueda de prensa, el presidente del Comité Organizador, Jesús “Trompo” González, informó que el giro trujillano consta de cinco etapas, iniciando con el tradicional circuito en la avenida Bolívar de Valera y finalizando el domingo 15 de noviembre con la exigente llegada de montaña en La Mesa de Esnujaque, municipio Urdaneta.

El recorrido continuará en su segunda jornada conectando las poblaciones de Escuque y Carvajal; el tercer tramo partirá de Buena Vista con destino a Carache, mientras que la cuarta etapa enlazará Carache con Santa Isabel, donde los pedalistas demostrarán sus capacidades en diferentes terrenos de velocidad y montaña.

“Trujillo se ha convertido en un epicentro del deporte a nivel nacional, brindándole a los equipos participantes toda la comodidad y las condiciones para que esta edición 37 de la Vuelta a Trujillo se pueda desarrollar con mucha alegría, con mucho compromiso. Tenemos comprometidos y garantizados nueve equipos nacionales y seis equipos extranjeros para un total de 90 corredores, donde su logística está totalmente garantizada, así como el despliegue de los cuerpos de seguridad y del equipo médico”, explicó González.

El comité organizador confirmó la presencia de nueve selecciones criollas y seis escuadras internacionales provenientes de Colombia (Fam Birdman Level Up, Nativos de Colombia, Team Herrera Sport, Celucambio FBT y EBSA) y México (Sparza Training). La logística, el despliegue médico y la seguridad vial están completamente garantizados por las autoridades nacionales y regionales.

La programación oficial iniciará el martes 10 de noviembre con el Congresillo Técnico a las 2:00 pm en el Foro Bolivariano, seguido de la presentación de las delegaciones a las 6:00 pm en el Parque Los Ilustres de Valera.