La Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera (Acoinva) inició su Ruta del Comerciante y del Empresario con un programa de capacitación centrado en las nuevas normativas fiscales del Seniat, proyecciones tributarias para 2027 y el uso de la inteligencia artificial en los negocios, dirigido al sector productivo y emprendedor del estado Trujillo.

Carlos Ojeda, presidente de Acoinva, informó que esta iniciativa, la cual cuenta con el respaldo de Fedecámaras Trujillo, Sencamer, Sapi y Acoinva Conecta, busca ofrecer asesoría técnica, formación gerencial y orientación hacia el financiamiento para impulsar la formalización de proyectos y el crecimiento de pequeñas y medianas empresas (pymes), incluyendo a quienes operan actualmente en la economía informal.

«Esta ruta está dirigida a jóvenes y adultos con ideas o proyectos comerciales, especialmente quienes se han formado en escuelas de emprendimiento públicas o privadas. Esta asociación está buscando la mayor cercanía con cada uno de los que hacen vida comercial aquí en la ciudad de Valera y en todo el estado Trujillo», precisó Ojeda.

Añadió que el despliegue formativo arrancó con el taller Perspectivas Tributarias y Ecosistema Digital, donde un panel técnico evaluó el impacto operativo de las recientes providencias administrativas.

Ponencias y actualización tecnológica

Durante su intervención, el especialista Deibenson González detalló la coexistencia de los cuatro mecanismos de emisión vigentes desde octubre: la aplicación móvil del Seniat, la facturación digital, el uso de impresoras fiscales y la facturación manual para casos de contingencia.

«En Acoinva queremos formar y empoderar a nuestros afiliados en todos los temas que están en el tapete a nivel nacional», afirmó.

En el área financiera, la contadora pública Kenia Pernía advirtió sobre la necesidad de que las empresas mantengan el orden tributario, una adecuada facturación y una rigurosa conciliación bancaria de cara al ejercicio fiscal 2027.

Entretanto, el ponente Daniel Moreno se refirió a la integración de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial en la planificación empresarial como vía para optimizar la gestión comercial en la región. «En Acoinva vamos a encontrar asesoría para tener el mundo digital como herramienta empresarial. Son espacios de capacitación para el empresariado trujillano», puntualizó Moreno.

Asistentes complacidos con la formación

Los participantes valoraron el impacto práctico de la capacitación para la toma de decisiones en sus empresas y emprendimientos. María Patiño señaló que el encuentro permitió aclarar dudas frente al entorno fiscal y obtener una visión estratégica sobre la transformación digital del país, mientras que Leonardo González agradeció la pertinencia de los contenidos en las áreas contable, de sistemas y seguros frente a las actualizaciones previstas por el Seniat para 2027, expresando su expectativa de que estas jornadas formativas se repliquen en todos los municipios de Trujillo.