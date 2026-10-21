En Trujillo inician recuperación de 26 planteles educativos

Con el propósito de brindar espacios idóneos, acordes y de calidad, la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) junto a las Bricomiles inició el plan de recuperación de 26 instituciones educativas, lo cual favorecerá a más de 12.000 estudiantes en los 20 municipios del estado Trujillo.

Así lo informó la Dirección Regional de Educación mediante una publicación de prensa, destacando que el personal técnico está desplegado para ejecutar intervenciones profundas y especializadas que van desde la rehabilitación de techos y aulas hasta la optimización de los servicios sanitarios y eléctricos de los planteles.

Rehabilitación integral

El plan contempla la impermeabilización de techos mediante la sustitución de cubiertas livianas y la colocación de manto asfáltico para frenar filtraciones que comprometen la estructura física, así como el abordaje al sistema eléctrico con la sustitución de cableado, tableros principales, tomacorrientes e interruptores, además de la instalación de luminarias LED para optimizar la seguridad y el consumo energético en los espacios de aprendizaje.

Igualmente, se abordan las salas sanitarias con el reemplazo de herrajes, griferías, lavamanos y W.C. dañados, así como el mantenimiento correctivo en las redes de tuberías de aguas blancas y servidas.

El alcance técnico incluye pintura general en paredes internas y externas, reparación de puertas y rejas, la demarcación de dos canchas deportivas, mejoramiento de fachadas y el ornato en áreas verdes.

“Esta iniciativa forma parte de un plan estratégico de recuperación de infraestructura gracias al apoyo de la presidenta Delcy Rodríguez y del gobernador Gerardo Márquez, quienes buscan transformar el ambiente escolar mediante intervenciones profundas y especializadas, asegurando que cada jurisdicción del estado cuente con al menos un plantel bandera en proceso de renovación total”, puntualizó el reporte.