Isnotú celebró primer aniversario de canonización del doctor José Gregorio Hernández

La Iglesia católica y la feligresía trujillana conmemoraron este lunes, desde el Santuario Niño Jesús de Isnotú, el primer aniversario de la canonización del doctor José Gregorio Hernández Cisneros y de la Madre Carmen Rendiles, con una misa solemne en la que se elevaron oraciones por la paz, la salud y la unidad del país, así como de acción de gracias por las bendiciones recibidas por intercesión de ambos santos venezolanos.

Gracias a su testimonio de fe y servicio, el doctor José Gregorio Hernández fue canonizado por el papa León XIV el 19 de octubre de 2025 junto a la Madre Carmen Rendiles. Durante la liturgia, el obispo de la Diócesis de Trujillo, monseñor José Trinidad Fernández Angulo, instó a la comunidad a seguir el ejemplo de fraternidad y servicio hacia los más vulnerables.

«El día de la muerte de San José Gregorio Hernández hay quienes dijeron: ¡ha muerto un santo!, porque la gente reconoce a aquellos que se entregan al bien. El impío es olvidado de la faz de la tierra como señala la Escritura, en cambio el justo será recordado para siempre. La santidad no es otra cosa sino el ritmo de Dios en la esperanza de que quienes viven en él, vivirán para siempre en él. Esa es la historia que marca nuestro San José Gregorio Hernández», expresó el prelado.

Asimismo, monseñor Fernández Angulo destacó el legado de San José Gregorio como hombre de bien y de Santa Carmen Rendiles en el ámbito educativo: «Estamos llamados a realizar el profetismo que la Iglesia nos pide, que seamos también misioneros evangelizadores llevando a Cristo por todas partes como lo hizo San José Gregorio Hernández, un hombre de Dios que siempre se preocupó por los más necesitados, y Santa Carmen Rendiles, que hizo de la educación el lugar y el espacio para que desde el conocimiento de Dios también la ciencia nos ayude a sentir esa fraternidad que estamos todos llamados a construir».

Fieles agradecen a su santo

El Santuario de Isnotú reunió a devotos de diversas partes de Trujillo y regiones de Venezuela, entre ellos Marianela Abreu, procedente del estado Anzoátegui, quien compartió su testimonio de sanación atribuido al «Médico de los pobres» en su familia.

«San José Gregorio sanó a mi hijo. Hoy vengo a pagar una promesa por la salud de mi sobrina que tuvo un accidente en España, de mi hija y otra sobrina de 20 años diagnosticada con cáncer y para la gloria de Dios han sido sanadas. Tengo mucha fe en José Gregorio y me voy con el corazón emocionado porque él me ha cumplido todo lo que he pedido», comentó.

De igual forma, Miguel Carpio y Luisa de Carpio relataron la milagrosa recuperación médica de su hijo y destacaron que para el pueblo venezolano la santidad de José Gregorio Hernández era una certeza vivida mucho antes de su proclamación oficial.

«Mi esposa fue hospitalizada, estaba embarazada, y me llamó la doctora para que firmara una orden para decidir por mi esposa o por el niño. Lloré mucho, bastante. Pero fui a donde estaba la imagen de José Gregorio y le pedí por mi esposa y por mi hijo. La sorpresa es cuando la doctora me llama y me dice: ¡ha ocurrido un milagro!, se salvó su esposa y su hijo», contó Miguel Carpio.

La señora Luisa de Carpio agregó que el hecho ocurrió en el hospital Dr. Pastor Oropeza de Barquisimeto, estado Lara: «Allí hay una capilla donde José Gregorio tiene un espacio, mi hijo ya tiene 30 años de edad y es ingeniero.

La canonización fue un acto de fe y ya para nosotros desde mucho antes él era santo».

Asimismo, la señora María Gabriela Manzanilla, habitante de Betijoque, dijo que tiene múltiples motivos para agradecer a San José Gregorio, a quien considera su santo personal.

Por su parte, Brigitt Valero, proveniente de la ciudad de Valera, se acercó al santuario para compartir su gozo por la llegada a los altares del hijo ilustre de Isnotú, al tiempo que recordó el milagro de sanación de su hija por intercesión de San José Gregorio Hernández.

Es de resaltar que para el 25 de octubre está prevista una velada cultural y la serenata al primer santo laico venezolano a partir de las 3:00 p. m., mientras que el 26 de octubre será la misa solemne por los 162 años del nacimiento del «Médico de los pobres», así como su fiesta litúrgica. La santa eucaristía será oficiada por el obispo de Guasdualito, monseñor José Magdaleno Álvarez.