Jóvenes trujillanos caminaron de Valera a Isnotú por la fe y la paz

Bajo el lema «María nos da su manto y José Gregorio el paso santo», miles de jóvenes y feligreses provenientes de distintas parroquias del estado Trujillo se movilizaron este lunes 12 de octubre en la 43° edición de la tradicional Marcha por la Fe y la Paz.

​Los peregrinos caminaron desde la plaza José Gregorio Hernández del sector La Floresta, en el municipio Valera, hasta el Santuario Niño Jesús en la población de Isnotú, municipio Rafael Rangel.

​El recorrido estuvo marcado por oraciones, cantos de la Pastoral Juvenil, acompañado de las imágenes de la Virgen de Coromoto y de San José Gregorio Hernández cargadas en hombros por los jóvenes católicos.

​«Año tras año el objetivo de esta marcha sigue siendo el mismo que muchos jóvenes conozcan un poco del amor y la misericordia de Dios por medio de este carisma de la iglesia joven, una iglesia que sin duda alguna camina hacia delante de la mano de Cristo, de la Virgen María y de San José Gregorio Hernández», afirmó Luis Briceño, uno de los jóvenes participantes.

​Por su parte, Santiago González, representante del grupo de Serafines y Samueles del municipio Escuque, destacó el espíritu de hermandad y la organización que caracterizó el arribo al Santuario: «Me siento muy alegre de participar en esta caminata porque todos somos devotos de San José Gregorio Hernández, es un orgullo para mi pueblo de Escuque venir como hermandad de Serafines y Samueles a representar a nuestro municipio en este Santuario. Fue un recibimiento muy bonito, todo organizado y el compartir de la fe es muy bonito».

Mensaje pastoral

Tras la llegada de la multitudinaria marcha, en la plazoleta El Peregrino del Santuario de Isnotú se llevó a cabo la santa eucaristía oficiada por el obispo diocesano, monseñor José Trinidad Fernández Angulo.

Durante la homilía, el prelado exhortó a la juventud trujillana a vivir su vocación cristiana activamente y a no malgastar sus vidas en cosas superfluas, poniendo como referente la figura de San Carlo Acutis y animando a los asistentes a emplear las plataformas digitales como un canal de evangelización.

«Esta marcha en la que los jóvenes de las distintas partes de la geografía de nuestro estado han venido a Isnotú acompañados de los párrocos de sus parroquias y de todos aquellos que hacen posible que la fe en Dios, en María Santísima y en nuestro santo José Gregorio Hernández se fortalezca, es una marcha de la fe que todos los 12 de octubre se realiza y en este día tan especial para los jóvenes pues mi bendición y el deseo así como también hoy la iglesia recuerda a San Carlo Acutis seamos como él, seamos buscadores de las redes como espacios para evangelizar», expresó.

Monseñor Fernández Angulo también recordó la proximidad de las conmemoraciones dedicadas a San José Gregorio Hernández, en el marco del primer aniversario de su canonización, e invitó a la feligresía a unirse en oración por la salud y pronta recuperación del papa León XIV ante la intervención quirúrgica a la que será sometido.

Es de resaltar que la Marcha por la Fe y la Paz, organizada anualmente cada 12 de octubre por la Diócesis y la Pastoral Juvenil de Trujillo, ratifica la vigencia de las manifestaciones religiosas y la arraigada devoción popular que promueve la figura del «Médico de los pobres» entre las nuevas generaciones de la entidad andina.