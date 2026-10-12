Jóvenes trujillanos caminaron de Valera a Isnotú por la fe y la paz

Bajo el lema «María nos da su manto y José Gregorio el paso santo», miles de jóvenes y feligreses provenientes de distintas parroquias del estado Trujillo se movilizaron este lunes 12 de octubre en la 43° edición de la tradicional Marcha por la Fe y la Paz.
Los peregrinos caminaron desde la plaza José Gregorio Hernández del sector La Floresta, en el municipio Valera, hasta el Santuario Niño Jesús en la población de Isnotú, municipio Rafael Rangel.
El recorrido estuvo marcado por oraciones, cantos de la Pastoral Juvenil, acompañado de las imágenes de la Virgen de Coromoto y de San José Gregorio Hernández cargadas en hombros por los jóvenes católicos.
«Año tras año el objetivo de esta marcha sigue siendo el mismo que muchos jóvenes conozcan un poco del amor y la misericordia de Dios por medio de este carisma de la iglesia joven, una iglesia que sin duda alguna camina hacia delante de la mano de Cristo, de la Virgen María y de San José Gregorio Hernández», afirmó Luis Briceño, uno de los jóvenes participantes.
Por su parte, Santiago González, representante del grupo de Serafines y Samueles del municipio Escuque, destacó el espíritu de hermandad y la organización que caracterizó el arribo al Santuario: «Me siento muy alegre de participar en esta caminata porque todos somos devotos de San José Gregorio Hernández, es un orgullo para mi pueblo de Escuque venir como hermandad de Serafines y Samueles a representar a nuestro municipio en este Santuario. Fue un recibimiento muy bonito, todo organizado y el compartir de la fe es muy bonito».
Mensaje pastoral
Tras la llegada de la multitudinaria marcha, en la plazoleta El Peregrino del Santuario de Isnotú se llevó a cabo la santa eucaristía oficiada por el obispo diocesano, monseñor José Trinidad Fernández Angulo.
Durante la homilía, el prelado exhortó a la juventud trujillana a vivir su vocación cristiana activamente y a no malgastar sus vidas en cosas superfluas, poniendo como referente la figura de San Carlo Acutis y animando a los asistentes a emplear las plataformas digitales como un canal de evangelización.
«Esta marcha en la que los jóvenes de las distintas partes de la geografía de nuestro estado han venido a Isnotú acompañados de los párrocos de sus parroquias y de todos aquellos que hacen posible que la fe en Dios, en María Santísima y en nuestro santo José Gregorio Hernández se fortalezca, es una marcha de la fe que todos los 12 de octubre se realiza y en este día tan especial para los jóvenes pues mi bendición y el deseo así como también hoy la iglesia recuerda a San Carlo Acutis seamos como él, seamos buscadores de las redes como espacios para evangelizar», expresó.
Monseñor Fernández Angulo también recordó la proximidad de las conmemoraciones dedicadas a San José Gregorio Hernández, en el marco del primer aniversario de su canonización, e invitó a la feligresía a unirse en oración por la salud y pronta recuperación del papa León XIV ante la intervención quirúrgica a la que será sometido.
Es de resaltar que la Marcha por la Fe y la Paz, organizada anualmente cada 12 de octubre por la Diócesis y la Pastoral Juvenil de Trujillo, ratifica la vigencia de las manifestaciones religiosas y la arraigada devoción popular que promueve la figura del «Médico de los pobres» entre las nuevas generaciones de la entidad andina.