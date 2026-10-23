Más de 800 estudiantes estrenan escuela técnica en Carvajal

Más de 800 estudiantes de educación media general del municipio San Rafael de Carvajal en el estado Trujillo fueron favorecidos con la rehabilitación integral y dotación de la Escuela Técnica Estanislao Carrillo.

Como parte del plan nacional de rehabilitación de planteles educativos, se ejecutaron trabajos de impermeabilización, pintura y embellecimiento de paredes internas y externas, mejoramiento de las salas sanitarias y sustitución de techos livianos. Asimismo, la escuela fue dotada de equipos y utensilios de cocina, material deportivo, mesas y sillas ergonómicas antisísmicas.

Además, los alumnos recibieron kits escolares compuestos por un morral tricolor, útiles escolares como cuadernos, lápices, sacapuntas, borrador, juego geométrico; franelas, camisas, pantalones y calzado.

Durante el acto de reinauguración, la autoridad única de Educación, Alexis Briceño, destacó que esta obra responde a las orientaciones de la presidenta Delcy Rodríguez, el Ministerio para la Educación y la gobernación del estado Trujillo, con el apoyo ejecutor de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (Fede) y el poder popular.

“No solo se abordó la infraestructura, sino también la dotación de escritorios, sillas secretariales, mesas y sillas para los estudiantes, equipamiento al área del comedor y otras cosas más que son posibles para mejorar la calidad educativa. Aquí vemos visualizados los retos planteados, sobre todo el 100% de escolaridad para que nuestros estudiantes tengan unos espacios dignos”, expresó Briceño.

Por su parte, la secretaria de Gobierno de la entidad, Yughatsi Colina, recorrió las instalaciones junto a Briceño para verificar los trabajos y compartir con los alumnos, al tiempo que afirmó que este “espacio fue renovado para fortalecer la educación, impulsar el talento y construir un mejor futuro para nuestra juventud”.

Las autoridades resaltaron que junto a Fede y las Brigadas Comunitarias Militares de Educación y Salud (Bricomiles) continuarán mejorando las instituciones educativas con el fin de garantizar una educación de calidad en espacios óptimos.