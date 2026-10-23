Más de 800 estudiantes de Carvajal favorecidos con la rehabilitación integral y dotación de la Escuela Técnica Estanislao Carrillo. Foto: Dirección General de Educación
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Más de 800 estudiantes estrenan escuela técnica en Carvajal

El plantel ubicado en Trujillo recibió trabajos de impermeabilización, pintura y embellecimiento de paredes internas y externas, rehabilitación de salas sanitarias, sustitución de techos livianos, entre otras labores

Rebeca Viloria Peña
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Más de 800 estudiantes de educación media general del municipio San Rafael de Carvajal en el estado Trujillo fueron favorecidos con la rehabilitación integral y dotación de la Escuela Técnica Estanislao Carrillo.

Como parte del plan nacional de rehabilitación de planteles educativos, se ejecutaron trabajos de impermeabilización, pintura y embellecimiento de paredes internas y externas, mejoramiento de las salas sanitarias y sustitución de techos livianos. Asimismo, la escuela fue dotada de equipos y utensilios de cocina, material deportivo, mesas y sillas ergonómicas antisísmicas.

Además, los alumnos recibieron kits escolares compuestos por un morral tricolor, útiles escolares como cuadernos, lápices, sacapuntas, borrador, juego geométrico; franelas, camisas, pantalones y calzado.

Durante el acto de reinauguración, la autoridad única de Educación, Alexis Briceño, destacó que esta obra responde a las orientaciones de la presidenta Delcy Rodríguez, el Ministerio para la Educación y la gobernación del estado Trujillo, con el apoyo ejecutor de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (Fede) y el poder popular.

“No solo se abordó la infraestructura, sino también la dotación de escritorios, sillas secretariales, mesas y sillas para los estudiantes, equipamiento al área del comedor y otras cosas más que son posibles para mejorar la calidad educativa. Aquí vemos visualizados los retos planteados, sobre todo el 100% de escolaridad para que nuestros estudiantes tengan unos espacios dignos”, expresó Briceño.

Por su parte, la secretaria de Gobierno de la entidad, Yughatsi Colina, recorrió las instalaciones junto a Briceño para verificar los trabajos y compartir con los alumnos, al tiempo que afirmó que este “espacio fue renovado para fortalecer la educación, impulsar el talento y construir un mejor futuro para nuestra juventud”.

Las autoridades resaltaron que junto a Fede y las Brigadas Comunitarias Militares de Educación y Salud (Bricomiles) continuarán mejorando las instituciones educativas con el fin de garantizar una educación de calidad en espacios óptimos.

  • Los alumnos recibieron kits escolares con útiles, morral, uniforme y calzado
  • Reinaugurada la Escuela Técnica Estanislao Carrillo del municipio San Rafael de Carvajal
  • El centro educativo fue equipado con mobiliario ergonómico antisísmico, material deportivo y utensilios de cocina

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