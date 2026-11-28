Entre aguinaldos, música y encendido de luces, el Complejo Cultural Kuikas del municipio Trujillo dio la bienvenida a la Navidad en una jornada que incluyó la presentación de danzas, cantos, muestras de dibujo, pintura, corte y costura y artesanía.

Al respecto, la autoridad única de Cultura del estado Trujillo, Arturo Barroeta, destacó el esfuerzo formativo detrás de la programación e invitó a la colectividad a visitar el recinto.

“Se ve el trabajo que se está haciendo en el Complejo Kuikas. Las presentaciones culturales incluyen bailes, danzas, cantos, aguinaldos y la exposición del trabajo que hacen los profesores con sus alumnos. Invito a toda la población a que se acerque y disfrute de la alegría, la creatividad y de la magia de la Navidad, que es lo más bonito que tenemos”, expresó.

La gala se desarrolló este viernes luego de las cinco de la tarde bajo el lema «El Complejo Cultural Kuikas Renace en Navidad», en la cual las familias trujillanas disfrutaron de las presentaciones artísticas de las niñas de Danza del Instituto de la Cultura y las Artes (Incaet), el coro de la Escuela de Música Presbítero Esteban Rasquin y la agrupación Danzas Ikake perteneciente a la Alcaldía del municipio capital.

Por su parte, la directora del Complejo Cultural Kuikas, Josefina Pernía, resaltó la integración de las diversas cátedras, así como la iluminación navideña en la sede. “Estamos disfrutando de la llegada de la Navidad con la presentación de dos instituciones de danza, las escuelas de dibujo y pintura, de música, así como de corte y costura. Es la primera vez que el Complejo va a tener muchas luces navideñas y estará abierto al público”, señaló.

Asimismo, la instructora de danza del Incaet, Anyely Durán, manifestó su satisfacción por el desempeño de las agrupaciones infantil y juvenil. “La gala estuvo muy bonita, la preparación fue ardua para este momento y estoy complacida y orgullosa de mis estrellitas bailarinas. Bailamos un popurrí de Navidad Rock y la Magia de la Navidad”, apuntó.

Al cierre de las presentaciones, los asistentes recorrieron las instalaciones decoradas por los estudiantes y trabajadores del Complejo, en una iniciativa que sigue las orientaciones del Ejecutivo nacional y regional para fortalecer los espacios de encuentro familiar y el talento local.