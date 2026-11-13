Plantan 22.500 esquejes de bambú en cinco municipios de Trujillo

Un total de 22.500 esquejes de bambú fueron plantados de manera simultánea en cinco municipios del estado Trujillo como parte de la primera jornada de la Ruta del Bambú, iniciativa orientada a mitigar riesgos ambientales, proteger fuentes hídricas y contener deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

La información fue aportada por el director de la Unidad Territorial del Ministerio para Ecosocialismo, José Ricardo Castellano, quien indicó que durante el despliegue se establecieron 4.500 plantas en cada jurisdicción priorizada y seleccionadas según las condiciones topográficas y los riesgos hidrogeológicos de cada sector.

Mencionó que entre los municipios abordados están Boconó y Carache, donde las labores se concentraron en terrenos de alta pendiente y cabeceras de ríos andinos para reforzar la estabilidad de los suelos. En Valera y Sucre la plantación abarcó los márgenes de cuencas críticas con el objetivo de frenar la erosión y reducir la sedimentación; mientras que en Monte Carmelo los ejemplares fueron ubicados en puntos estratégicos para resguardar vías de acceso y zonas de producción agrícola propensas a derrumbes.

“El éxito de este primer hito ambiental fue posible especialmente por la participación activa del poder popular, el gobierno regional, municipales y de los equipos multidisciplinarios que se suman a esta labor. Nuestras comunidades asumen desde ya la corresponsabilidad de cuidar y ver crecer a estos guardianes del agua. Trujillo se planta firme por la vida y la Madre Tierra”, expresó.

Castellano acotó que en las cinco jornadas simultáneas participaron habitantes de las comunidades junto a funcionarios de los Bomberos Forestales, el Instituto Nacional de Parques (Inparques), Protección Civil Valera, así como equipos técnicos del Ministerio para el Ecosocialismo y la Gobernación de Trujillo, siguiendo lineamientos del ministro Nelson Rodríguez y el gobernador Gerardo Márquez.

Esta iniciativa está inmersa en el Plan Nacional Chuquisaca, mediante el cual se promueve el establecimiento del bambú como especie empleada en ingeniería ecológica por su rápido crecimiento y denso sistema radicular, capaz de amarrar el terreno, filtrar el agua de lluvia y actuar como barrera natural frente a crecidas y movimientos de masa.