Protección Civil mantiene monitoreo preventivo por lluvias en Trujillo

Las fuertes precipitaciones registradas en el estado Trujillo han generado deslizamientos de lodo, rocas y crecidas de quebradas en cuatro municipios de la entidad, los cuales fueron atendidos de manera oportuna por los organismos de seguridad e infraestructura.

De acuerdo con el reporte oficial de la dirección regional de Protección Civil y Administración de Desastres (PCAD), los equipos de las direcciones municipales intensificaron las labores de monitoreo preventivo en distintos sectores de la entidad para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

En los sectores Santa Rita y Quebrada de Cuevas del municipio Urdaneta las precipitaciones provocaron deslizamientos de lodo y rocas que obstaculizaron temporalmente el tránsito vehicular. Ante esta situación, los equipos de infraestructura de la alcaldía ejecutaron labores inmediatas de limpieza y despeje, logrando restablecer el paso vehicular de forma total y segura.

“Ante las fuertes lluvias y deslizamientos de tierra en la Troncal 007 el equipo de transporte y maquinaria de la alcaldía del municipio Urdaneta se mantiene desplegado para habilitar esta importante vía. Acciones coordinadas por el alcalde Francisco Vázquez, en articulación con el gobernador Gerardo Márquez. Exhortamos a transportistas y ciudadanos a mantener la calma y extremar las precauciones”, informó la alcaldía por medio de sus redes sociales.

Por otra parte, en el municipio José Felipe Márquez Cañizales los funcionarios de seguridad y prevención realizaron labores de inspección y acompañamiento técnico tras la crecida del caudal de la Quebrada El Caño de León, la cual afectó una vía agrícola de la zona.

Vigilancia permanente

Como parte del protocolo preventivo, los municipios Campo Elías y Rafael Rangel se mantuvieron bajo estricta observación debido a la persistencia de las lluvias.

Desde la Zona de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Zoedan) Trujillo, las autoridades informaron que se mantiene el pie de fuerza operativa activo y en vigilancia permanente de los afluentes hídricos a través de la Sala Situacional estadal, con el fin de dar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad ocasionada por las lluvias