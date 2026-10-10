Reinaugurado laboratorio del Hospital de Valera tras 3 años inactivo

Tras permanecer casi tres años inactivo, el Laboratorio General “Rafael Rangel” del Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo de Valera fue reinaugurado con el objetivo de garantizar atención analítica, especializada y diagnósticos de alta precisión a los pacientes del principal centro asistencial del estado Trujillo.

La autoridad única de Salud de la entidad, Germán Serrano, informó que el espacio fue dotado con tecnología de vanguardia e insumos requeridos para procesar exámenes fundamentales como hematología completa, química sanguínea, perfil hormonal, gases arteriales y otros estudios especializados para el diagnóstico y seguimiento médico.

Por medio de un boletín de prensa, Serrano destacó que la reactivación del laboratorio es producto del esfuerzo articulado entre el Ejecutivo nacional y regional, con el respaldo de la Alcaldía de Valera.

“Contamos con el abastecimiento, control y monitorización continua de reactivos por parte del Ministerio de Salud, así como con el trabajo coordinado de Fundasalud, Vensalud y la División de Electromedicina, sumado al valioso apoyo del alcalde Alfredy Moreno en los trabajos de climatización y adecuación de las instalaciones”, aseveró.

El servicio cuenta con un equipo humano multidisciplinario integrado por bioanalistas, técnicos en bioanálisis y personal especializado en toma de muestras, orientados a brindar atención integral a los usuarios del municipio Valera y localidades vecinas.

Por su parte, Xiomara Molina, coordinadora del laboratorio, manifestó que la recuperación de esta área representa un avance significativo para la salud pública regional. “El rescate de este espacio moderno y amplio dignifica la labor de nuestro equipo de bioanalistas y de todo el personal que diariamente da respuesta a las necesidades de la población”, puntualizó.