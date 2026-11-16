Rescatan juegos tradicionales navideños en la avenida Bolívar de Valera

Con el propósito de preservar las costumbres decembrinas y fomentar el sano esparcimiento familiar, la Alcaldía del municipio Valera dio inicio a un cronograma de actividades deportivas, recreativas y culturales en la avenida Bolívar, donde todos los sábados, en horario nocturno, niños, jóvenes y adultos participarán en competencias de carritos de rolinera, carreras de sacos de fique y el pisé, además de carreras de patines, patinetas, bicicletas y sesiones de bailoterapia navideña.

A través de sus plataformas digitales oficiales, el ayuntamiento destacó la receptividad de las comunidades durante el arranque de las competencias de carritos de rolinera, resaltando esta práctica como «una de las actividades que forma parte de nuestras tradiciones en la época más bonita del año».

El rescate de los juegos tradicionales venezolanos constituye el eje central de la iniciativa, la cual se extenderá hasta el 19 de diciembre, específicamente en el tramo comprendido entre las cuadras 8, 9 y 10 de la avenida Bolívar de Valera.

Despliegue de seguridad

Para garantizar el orden y el disfrute seguro de los asistentes, la jornada cuenta con un despliegue preventivo integrado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía del estado Trujillo, Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Guardia del Pueblo, en articulación con personal de la Alcaldía de Valera y la Gobernación de la entidad.

Con este despliegue cultural y deportivo, las autoridades locales buscan impulsar la actividad física, fortalecer el tejido social y consolidar espacios de encuentro ciudadano en un ambiente de paz durante la temporada decembrina.