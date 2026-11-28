Con actos protocolares, un tedeum y un desfile cívico-militar-policial, el pueblo y las autoridades del estado Trujillo conmemoraron este viernes los 206 años de la firma de los Tratados de Armisticio y Regularización de la Guerra. Este acontecimiento fue sellado en 1820, con el histórico abrazo entre el Libertador Simón Bolívar y el general español Pablo Morillo en la población de Santa Ana, municipio Pampán.

Durante la sesión especial conjunta entre el Consejo Legislativo del estado Trujillo (Clet) y el Concejo Municipal de Pampán, el diputado a la Asamblea Nacional, Mervin Maldonado, fungió como orador de orden y destacó el valor humanitario de los históricos acuerdos y los vinculó con la coyuntura actual del país. También resaltó el aniversario 106 de la Aviación Militar Bolivariana y los 34 años de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre.

“Esta sesión nos ha permitido llevar un mensaje de cuáles han sido los legados que el Libertador Simón Bolívar y todos los héroes y heroínas de la patria nos dejaron en el marco de estas fechas donde prevaleció justamente el valor humanitario, y por ello la conexión y similitud de aquellos tiempos con los que estamos viviendo en este momento donde nuestro país levanta su conciencia, levanta por supuesto su gallardía y también su voz de la mano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para que con la diplomacia bolivariana de paz, así como fue en su momento estos tratados de armisticio y regularización de la guerra sigamos nosotros avanzando por ese camino de la paz y prosperidad para el pueblo venezolano”, expresó Maldonado.

Por su parte, la secretaria general de Gobierno de la entidad, Yughatsi Colina, subrayó la trascendencia de Santa Ana como referencia histórica internacional.

“Acompañando, como cada año, este desfile cívico – militar – policial que rememora la carga histórica que tiene el pueblo de Santa Ana para el estado Trujillo, Venezuela y el mundo. Nos enorgullece ser parte de este pedacito de historia que tenemos y que sin duda alguna muestra que somos la cuna de la diplomacia, esa diplomacia que hoy ejerce la presidenta Delcy Rodríguez para defender la patria, garantizar la paz y el desarrollo económico del país”, enfatizó.

Cabe resaltar que la agenda conmemorativa inició con un tedeum en la iglesia de Santa Ana, seguida por el desfile cívico-militar-popular a lo largo de las calles empedradas de la localidad. Posteriormente, las autoridades rindieron honores con una ofrenda floral ante el monumento del encuentro de Bolívar y Morillo y presenciaron una escenificación del histórico abrazo protagonizada por estudiantes de la comunidad.