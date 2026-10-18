Trujillo firma con empresa turca para reactivar producción de caña de azúcar

La Gobernación del estado Trujillo y el Grupo Empresarial Turco Tiryaki formalizaron la firma de un acuerdo bilateral para la siembra y desarrollo de 2.000 hectáreas de caña de azúcar en las Unidades de Producción Social Agrícola ubicadas entre los municipios Carache y Candelaria. El convenio contempla una producción estimada de 200.000 toneladas del rubro y la creación de empleos directos locales.

Así lo informó el gobernador Gerardo Márquez, quien destacó que esta alianza responde a dos meses de intensas negociaciones institucionales impulsadas con el respaldo del Ejecutivo Nacional.

Además, indicó que las tierras seleccionadas poseen condiciones agroecológicas óptimas para alcanzar rendimientos proyectados en 100 toneladas de caña por hectárea mediante la aplicación de tecnología agrícola de punta e ingeniería especializada.

“Hemos firmado unos acuerdos institucionales y ya ellos van a comenzar a partir de hoy a tener toda la responsabilidad sobre estas 2.000 hectáreas que hemos firmado. Pero, además, aspiramos que el año 2027 comience, desde el punto de vista de producción, a tener las primeras cosechas. Son 2.000 hectáreas que ellos piensan desarrollar con ingenieros, con tecnología de punta, y estamos estimando aproximadamente 100 toneladas por hectárea, por el tipo de tierra, el tipo de cultivo. Estamos hablando de 200.000 nuevas hectáreas de caña que se sumarán a la producción del estado Trujillo, y Dios mediante, en los próximos años estaremos como en los mejores tiempos produciendo aproximadamente 1.200.000 toneladas de caña, como lo fue en algún momento Trujillo”, explicó.

El mandatario regional adelantó que la agenda de trabajo con el consorcio internacional abordará la evaluación de alianzas estratégicas en otros rubros en base a las potencialidades de la entidad.

“Ellos vendrán con tecnología, además con conocimientos importantes que traerán con técnicos de Turquía para el desarrollo no solo de la caña, sino de otros rubros a nivel de la minería no metálica; estamos conversando; seguramente en los próximos meses estaremos llegando a algunos acuerdos y los estaremos informando al país, no solo para explotar, sino también para procesar con la minería no metálica que podamos nosotros convertirnos en grandes exportadores de minerales no metálicos como el caso del sílice, la piedra caliza, el cemento, entre otros; estamos en esas conversaciones”, adelantó Márquez.

Trujillo como epicentro de inversión

Por su parte, el representante del Grupo Empresarial Turco Tiryaki, Tolga Tanis, recordó que esta firma posee más de cinco años con presencia operativa en los estados Yaracuy, Portuguesa, Zulia y Barinas, al tiempo que subrayó las potencialidades de Trujillo para convertirse en el núcleo central de las operaciones de la corporación en Venezuela.

“Vimos una comunidad de negocios muy vibrante, muy activa aquí en Trujillo, que nos parece que hay que apoyar, y una comunidad que ha resistido, que ha aguantado y que ha sido bien fuerte en su permanencia, y el potencial que vemos en Trujillo es infinito por los recursos que vemos, por la gente, por el clima, por la ubicación, por el puerto. Vamos a traer un grupo de expertos muy importantes de Turquía y otras partes del mundo para mejorar el potencial de la tierra y crecer el nivel de cultivo, lo que va a ser de inmediato una ventaja increíble para el estado y para los trabajadores”, manifestó.

Asimismo, aseveró que la política corporativa de la empresa prioriza la acción social y el bienestar laboral desde el primer día. “Iniciamos nuestras operaciones revalidando el compromiso social con programas comunitarios como el desarrollado en Santa Clara, los cuales replicaremos de inmediato en Trujillo, garantizando además mejoras salariales significativas para los trabajadores trujillanos”, afirmó.

Es de resaltar que este es el primer proyecto firmado entre Trujillo y el Grupo Empresarial Turco Tiryaki, con el fin de llevar “la magia trujillana” a escala internacional.