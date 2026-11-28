Con un emotivo mensaje David Bisbal despide a Nala, su perrita, quien cruzó el arcoiris el 17 de noviembre después de 14 años juntos. ¿Cuántas fotos familiares tienes en las que, en una esquina, aparece tu perro o tu gato? Seguramente muchas. Están en los cumpleaños, en las mañanas de pijama, en los primeros pasos de los niños… Y casi nunca son los protagonistas, pero siempre están. Muchas familias han tenido que despedirse de sus animales con el paso de los años y la de Bisbal, no es la excepción.

Nala era una chow chow negra, de esas que parecen un osito de peluche con mirada seria y tierna. Llegó a casa del cantante cuando todavía era cachorra, mucho antes de que la familia fuera la que es hoy. Con el tiempo llegaron los niños, Matteo y Bianca, y ella estuvo ahí para recibir a cada uno.

Llegó a nuestra familia cuando era una bebé y desde entonces ha visto crecer a mis hijos, escribió Bisbal en Instagram. Y es que esa frase lo dice todo, porque Nala no los vio crecer desde lejos: estuvo allí, los vio jugar, correr y abrazarla, una y otra vez, jugar y recibir esos mimos, como cuenta él mismo.

Como Bisbal lo menciona | Matteo, Ella (Nala) y Bianca

Para los niños, Nala no fue una mascota que llegó un día; fue alguien que siempre estuvo. No conocen una casa sin ella. Fue la compañera de juegos que aguantaba los abrazos apretados, la que se echaba cerca en las tardes tranquilas, la testigo silenciosa de berrinches, risas y cumpleaños. El adiós, las explicaciones, son complicadas, sobre todo cuando ese ser que estuvo en toda su infancia ya no estará más. Que bonita muestra de empatía, afecto y respeto por un animalito que es y siempre será parte de tu vida, el homenaje que el cantante hiciera a través de la red social instagram.

La noticia le llegó a Bisbal lejos de casa, en plena gira latinoamericana Eternos. Y aquí la historia toma un giro que parece escrito por el destino. Pocos días antes, en un concierto en Puerto Rico, había cantado Mi princesa, una de sus canciones más queridas por el público. La cantó como tantas veces, frente a miles de personas, sin imaginar lo que venía. Nunca imaginé que, después de aquel concierto, nos tocaría despedirnos de ella para siempre, confesó.

Fue esa misma canción la que eligió para el video de despedida. Son unos 50 segundos con escenas de todos los días: Nala con él, con Rosanna Zanetti, con los niños. No hay producción de alfombra roja, ni momentos de fama, solo la vida en casa. Y eso es lo que conmueve, porque cualquiera que haya vivido con un animal se reconoce en esas imágenes.

A partir de ahora, “Mi princesa” ya no será la misma canción para él. Cada vez que suene en un escenario, entre luces y aplausos, habrá una princesa de cuatro patas detrás de cada nota. ¿Quién no tiene una canción que ya no puede escuchar sin pensar en alguien?

Bisbal escribió que se sabe de memoria su tacto, que podría cerrar los ojos y reconocerla solo con acariciarla, con sentir su pelo, sus patas, sus abrazos… ¡Sus abrazos! Quien ha tenido un perro que se te recuesta encima sabe exactamente de qué habla. Es un idioma que no necesita palabras y que se aprende con los años, a fuerza de caricias y de rutinas compartidas.

La venezolana Rosanna Zanetti también le dedicó unas palabras. Habló de sus 14 añitos de vida, de esa nobleza que la hacía tan especial y del vacío enorme que deja en casa. Y cerró con una frase que muchas familias deberían poder decir cuando despiden a su compañero: Nos hizo inmensamente felices y me consuela saber que ella también lo fue, rodeada de todo nuestro cariño. Al final, de eso se trata, de que la felicidad haya ido en las dos direcciones.

Catorce años es una vida larga y bien vivida para un chow chow. Pero ningún número alcanza cuando se trata de quien te recibe en la puerta todos los días. Lo dijo el propio cantante: Ahora nuestra casa tendrá un vacío sin ella. Esa casa ahora tiene un rincón donde ya no hay nadie echado, un plato que ya no hay que llenar, una rutina que se rompió de golpe.

Quienes hemos despedido a un animal sabemos que ese vacío no se llena, se aprende a llevar. Y también sabemos que el duelo por una mascota es real, aunque algunos todavía lo miren por encima del hombro. No era solo un perro. Era la que estuvo cuando los niños aprendieron a caminar, la que vio pasar las giras, las mudanzas y los días buenos y malos.

Hay seres que llegan a tu vida y se convierten en familia. Nala llegó siendo una bebé y se va dejando tres niños que crecieron a su lado… Y una canción que, desde ahora, también le pertenece, comenta.