El labrador de cinco años, entrenado para detectar personas con vida entre los escombros, murió el 12 de septiembre de 2026, tras su regreso de Venezuela, comenzó su deterioro. Su nombre era Quino y fue mucho más que un perro de rescate y salvamento.

Casi dos meses antes de cruzar el arcoíris, había regresado a nuestro país, donde participó en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos del 24 de junio. Lamentablemente, sería su última misión. La organización de Intervención Ayuda y Emergencias Voluntarios de España (IAE), de Valencia, confirmó la noticia, las redes sociales de la organización y las de Pancho su cuidador, estuvieron bastante activas, en medio de la quebrantada salud de Quino, quien pertenecía a su equipo canino.

Las últimas pruebas de su tratamiento fueron contundentes… el daño renal era irreversible. Sin duda alguna, un momento tan dificil para la familia del IAE y su papá humano Pancho. Entrevistas, solicitud de ayuda para cubrir los altos costos de exámenes, hospitalización y tratamientos, pero Quino, no lo superó.

De buscar sobrevivientes a luchar por su propia vida

Quino llegó a Venezuela junto a Pancho para sumarse a la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros que dejó el doblete sísmico del 24 de junio. El binomio canino estaba acostumbrado a estas misiones. Es que Quino había estado en Turquía, en Marruecos, en Brasil, y en distintas emergencias dentro de España.

Pero después del viaje a Venezuela, todo cambió.

Tan solo tras 48 horas de regresar a casa comenzaron los síntomas. Sangrados nasales que no cesaban. Distintos veterinarios y diagnósticos que intentaban descifrar qué le estaba pasando a un perro que estaba “aparentemente” bien y que días antes corría entre ruinas buscando vidas humanas.

El estado de Quino se agravó, al punto de llegar a la UCI veterinaria, transfusiones de sangre, vigilancia constante … pero se agotaban los recursos, Pancho y el equipo de IAE pidieron ayuda.

La respuesta no se hizo esperar.

La historia de Quino y su delicado estado de salud, hicieron que la noticia corriera como la pólvora, era urgente y muy necesario apoyar a este perro que literalmente ha dado su vida por los humanos. Apenas se conoció la noticia, los internautas comenzaron a apoyar y a donar, cada día las preguntas sobre el estado de salud de este héroe canino, no dejaban de llegar, al mismo tiempo los buenos deseos. Este labrador unió a la comunidad con el único propósito de saber que él se recuperaría.

Las donaciones alcanzaron para cubrir los gastos médicos, pero el cuerpo de Quino libraba una batalla difícil de superar.





Una enfermedad que llegó después de Venezuela

Durante semanas los veterinarios buscaron respuestas, los diagnósticos eran muchos, pero apareció la leishmaniasis, una enfermedad que puede comprometer distintos órganos y que en Quino sus riñones fueron el blanco de la enfermedad. Aunque los especialistas no atribuyeron todo su deterioro únicamente a ella.

¿Qué fue exactamente lo que le pasó a Quino? No está muy claro…

En los videos compartidos, se le puede ver a Pancho siempre al lado de Quino, con el corazón arrugado y lleno de duda…esperanza, hasta el último momento, Pancho estuvo allí. “Está luchando por su vida”, decía Moisés Belloch, presidente de IAE, en cada actualización.

Hasta que llegó el mensaje que nadie quería leer.

“Quino también luchó hasta el final, pero esta vez no ha sido posible”.

Un compañero, un amigo, una familia

¿Cómo se despide uno de alguien que fue compañero, amigo, familia, todo a la vez?

Pancho lo intentó con palabras sencillas, pero los años compartidos, cada momento, cada recuerdo, sin duda alguna, un momento muy duro. Dentro de su equipo nunca hubo distinción entre humanos y perros. “Somos uno solo”, dijo Pancho en sus redes muchas veces.

Quino lo acompañó a campeonatos mundiales, a evaluaciones internacionales, a entrenamientos interminables, a viajes que cruzaron fronteras. Juntos miles de kilómetros. Y aunque era joven, ya había alcanzado lo que muchos perros de rescate tardan en lograr… la confianza absoluta de su guía, es que 4 patas y 2 piernas entre escombros tenían clara la misión: salvar vidas.

“Nos falta un integrante”, escribió Pancho.

Una despedida que cruzó fronteras

Miles de personas escribieron, compartieron, preguntaron, donaron, las redes explotaron cargadas de tristeza, lágrimas, oraciones y mucho amor… El dolor por todo lo que Quino sufrió con su quebrantada salud, la solidaridad se desbordó e indudablemente, queda la certeza de haber hecho todo lo posible por salvarlo.

Pancho agradeció a sus compañeros de IAE, a las unidades caninas de distintos países, a los medios, a su familia, y sobre todo, a los veterinarios que no se rindieron hasta el último minuto. También a cada persona que sin conocer a Quino de cerca, decidió acompañarlo y seguir la historia día a día.

Así es el trabajo de un perro rescatista… ocurre en lugares donde nadie sabe su nombre, pero puede significar que una familia vuelva a abrazar a uno de los suyos. Quino cruzó el océano para buscar vidas entre los escombros en nuestro país… terminó necesitando de la unión de muchos para intentar salvar la suya, pero no fue posible.

La partida de Quino también debe servir para pensar en los riesgos que enfrentan los perros de rescate y en la importancia de cuidarlos antes, durante y después de cada misión y que cuidar de la salud de estos perros de rescate, no sea un peso económico para sus tutores, porque dan su propia vida, por salvar la nuestra.