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Historias de Mascotas

La perrita Kira cruzó el arcoiris, pero dejó grandes huellas en la familia

La perrita murió a las 13 años y era la mejor amiga de mi hijo, su hermana mayor.

Thaymar Velásquez
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Kyra es mi perra, me casé, se vino conmigo, tuve a mis hijos, perdí a mi esposo y ella se apegó bastante con el mayor. Desde que era un bebé, ella lo cuidó y le acompañó mientras aprendía a caminar, ella parece haber entendido que era su «hermana mayor». Luego nació Sofía, más delicada y a la vez más independiente, y Rubén estaba muy celoso de ellaey Kyra me sorprendió.

Sofía empezó a caminar y Kyra no tuvo ese vínculo estrecho, es que Rubén se aferró a mi perra, canalizaba su frustración, la pérdida de su papá y sus celos, consintiendo Kyra. Pero Sofía quería tener ese mismo vínculo y Kyra mostraba dulzura, aceptaba las caricias pero el vínculo y la complicidad eran con mi hijo.

Los animales no son eternos, ojalá lo fueran y pareciera que envejecen de un día para otro y ante nuestros ojos, su hocico se llena de pelitos blancos y sus ojos muestran esa mirada cargada de años…Mi hijo un día me dijo: mami Kyra cuántos años tiene… yo tragué grueso, ya sabía por dónde venía la conversación. 

Kyra tenía 13 años, mi hijo tenía 9 en aquel momento… creció viendo a mi perra, aprendió a caminar, a hablar y a jugar junto a ella, hacía sus tareas con ella…¿Cómo explicarle que pronto llegaría la despedida? Rubén fue muy directo, me preguntó después de escuchar la edad de ella ¿y cuánto tiempo duran los perros? y le dije 10 hasta 15 años he escuchado, un silencio reflexivo nos invadió a ambos. 

Sofía no estaba tan apegada, pero para ellos, Kyra era su hermana y le dije a los dos que cada día de Kyra era un regalo para nosotros, que la cuidáramos y entendiéramos que ella empezaría a perder facultades, como los viejitos que ya no corren o no escuchan. Lo duro es que nuestra Ñuñi, así le decíamos, simplemente un día empezó a dormir más, a querer quedarse en casa y a no salir. No escuchaba bien… el tiempo es implacable. 

Mis hijos lo entendieron, pero yo no. Un día llegamos del colegio; Kyra no hizo caso, estaba orinada, viva, pero como inconsciente. Corrimos al veterinario. Rubén le habló todo el camino; yo solo lloraba y Sofía me decía que Kyra era una perra feliz, que siempre la íbamos a amar, que llevarla al veterinario era nuestro gesto de amor y cuidado… Ellos me consolaban a mí. 

Llegamos, la estabilizaron, pero ella no volvería a caminar. El veterinario me dio un diagnóstico, me habló y entendí que era el momento de decirle adiós. Sofía, Rubén y yo nos despedimos de Kyra, pero Rubén me partió el corazón porque le dijo que todo lo que había aprendido, lo había aprendido con ella y que nunca la olvidaría. Sofía estaba muy triste, pero me preocupaba Rubén. 

La enterramos y nos tomamos los dos días siguientes. Acostados en la cama, Rubén me dijo: «Mami, gracias por dejar que mi Ñuñi siempre me acompañara, la vamos a extrañar, pero siempre la podremos recordar. Si nunca la hubiese tenido, nunca podría contar las caras que me hacía y las veces que hizo correr cuando jugábamos y cómo se ponía panza arriba». Sofía recordaba que la llamaba y ella no le hacía caso, pero si la llamaba Rubén, ahí se paraba rapidito. Nos reímos mucho recordando sus cosas y entendí que Kyra vino a traer amor y armonía a un hogar, en el que muy pronto mi esposo se fue y mi hijo la acogió como un refugio. 

Nunca la olvidaremos.

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