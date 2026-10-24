Delfín rosado: cuántos tipos existen, dónde viven, qué comen y por qué la tonina venezolana está en peligro

Un delfín de tono rosado nadando entre otros grises frente a una playa de Omán, en Medio Oriente se ha viralizado recientemente. Lo compartieron medios del mundo, también en español y en pocas horas ya todos hablaban del «delfín rosado de Omán». Pero detrás de ese video hay más preguntas que respuestas… y una historia que nos toca muy de cerca, porque en Venezuela también tenemos delfines rosados.

Lo que pasó en Omán

El avistamiento habría ocurrido el 15 de octubre de 2026 cerca de la playa de Qantab, en Mascate, la capital omaní. Esa es la fecha que señala el portal Insider Paper, citando al medio regional Arabian Daily, una de las primeras cuentas en difundir las imágenes. Nadie sabe quién lo grabó, y su especie todavía no ha sido confirmada.

El columnista omaní Abbas Al Zadjali, del periódico Al Shabiba, observó que los animales del video original se parecen más a delfines de Risso, una especie que con los años se vuelve gris pálida, casi blanca, por las cicatrices que acumula en la piel. Eso sí, aclaró que identificar a un animal desde una grabación lejana necesita confirmación de especialistas.

Al Zadjali también advirtió que algunas versiones virales mezclaron el video de Omán con tomas de delfines rosados grabados en Tailandia. Muchas de las imágenes que circulan, con delfines de un rosado intenso, casi rosa chicle, coinciden mucho más con los delfines jorobados de Asia que con lo que se describió en Qantab. ¿La lección? Antes de compartir, toca mirar dos veces.

Así que, a propósito de este avistamiento, vale la pena aclarar algo: ¿cuántos delfines rosados existen de verdad?

Los delfines rosados que existen

Son dos especies las que se ganaron ese nombre. Una vive en el río y la otra en el mar.

La de mar es el delfín jorobado del Indo Pacífico, Sousa chinensis, conocido como «delfín blanco chino». Vive en las costas del sudeste asiático, en lugares como Hong Kong, Taiwán y Tailandia, a unos 5.000 kilómetros de Omán. Nace gris oscuro y se aclara al madurar. Su rosado no viene de un pigmento, sino de vasos sanguíneos cerca de la piel que se dilatan para regular la temperatura, según el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de Hong Kong. Tampoco la tiene fácil: en aguas de Hong Kong se contaban 188 en 2003 y apenas 40 en 2021, y en el estrecho de Taiwán sobreviven menos de 100.

Si hablamos de río, es el delfín rosado de río, boto o tonina, Inia geoffrensis. Vive en agua dulce en las cuencas del Amazonas y del Orinoco: Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

¿Y los demás rosados que aparecen en internet? Suelen ser albinos, como «Pinky», una delfín nariz de botella rosa chicle que vive en un lago de Luisiana, en Estados Unidos, o delfines que se ponen pálidos con la edad, como los Risso.

Nuestra tonina del Orinoco

Ahora sí, la tonina es una gigante. Puede medir hasta 2,80 metros y pesar hasta 180 kilos, según la ficha de especies amenazadas de Venezuela; es el delfín de río más grande del mundo. Y no nace rosada: nace gris oscura y se va poniendo rosada con los años. ¡Como si madurara de color!

En Venezuela se ha registrado en el delta del Orinoco, Ciudad Bolívar, Caicara del Orinoco y Puerto Ayacucho; en ríos del Apure como el Portuguesa, el Guanare y el Guaritico; en el Capanaparo, el Cinaruco, el Caura, el Cojedes, el Ventuari, el Sipapo y hasta en el caño Casiquiare, ese brazo de agua que une al Orinoco con el Amazonas.

Vive en aguas turbias, donde casi no se ve nada, así que se orienta con ecolocalización, una especie de sonar natural. Además, tiene unos pelitos sensoriales en el hocico que le ayudan a explorar el fondo.

¿Qué come?

Es una cazadora oportunista. Consume al menos tres kilos diarios de peces pequeños y bagres medianos.Está en lo más alto de la cadena alimenticia del río, y eso la convierte en un termómetro. Como explica WWF, la población de delfines refleja el estado del río: si ellos están bien, el río está bien. Si empiezan a desaparecer… algo grave está pasando con el agua.

@colombiamagiayencanto En el corazón líquido del Amazonas, donde el río susurra secretos antiguos, emerge una visión de pura fantasía: el místico delfín rosado. Esta joya acuática, de un tono arrancado de un amanecer eterno, fue captada en un instante de danza solitaria entre la vegetación. En la Colombia indómita, su presencia es un recordatorio de que la vida se manifiesta de formas extraordinarias, pero su belleza es tan frágil como la luz de un candil. A pesar de ser un guardián ancestral, este gigante solitario enfrenta hoy la sombra de la extinción y la degradación de su hogar sagrado. Este avistamiento épico es más que un regalo; es un llamado urgente a proteger nuestra biodiversidad más emblemática. En los parajes más remotos, la vida lucha por su espacio, y asegurar su supervivencia es nuestra responsabilidad ancestral con la tierra. ♬ sonido original – colombiamagiayencanto

¿Cuántos ejemplares quedan?

Esta es la pregunta más difícil, porque nadie lo sabe con exactitud. No existe un conteo total de la especie, y en Venezuela tampoco hay datos actualizados de población.

Lo que sí se sabe preocupa muchísimo. En la reserva de Mamirauá, en Brasil, uno de los lugares mejor estudiados, la población de botos cayó 94 % entre 1994 y 2017, según un estudio publicado en la revista Oryx. En toda la Amazonía brasileña, los registros muestran una caída promedio de 6,7 % cada año. Y en 2023, durante la sequía y los incendios en Brasil, murieron más de 330 delfines de río, según contó Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha, a Mongabay Latam.

Por eso, desde 2018, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la clasifica «En Peligro» de extinción. En Venezuela está catalogada como Vulnerable y su caza está prohibida.

¿Qué la pone en peligro en Venezuela?

Varias cosas a la vez, lamentablemente.

La primera es el mercurio. Un equipo internacional que evalúa la salud de los delfines de río desde 2017 encontró los niveles más altos en la cuenca del Orinoco, con valores de hasta 36,89 miligramos por kilo. Para que tengas una idea, la OMS recomienda un máximo de 1. Trujillo explicó que esa contaminación podría estar asociada al Arco Minero venezolano y la llamó «un enemigo invisible». La organización Fundaredes, por su parte, ha identificado 1.781 puntos de minería ilegal cerca de ríos en la Orinoquía y la Amazonía venezolana.

A eso se suman las represas, que dividen su hábitat (se cree que la de Guri redujo sus poblaciones), el tráfico de embarcaciones, las redes de pesca donde quedan atrapadas, el turismo sin control y algo muy triste: la captura ilegal para usarlas como carnada del bagre mapurite.

La otra tonina venezolana

Aquí va un dato que poca gente conoce. En Venezuela le decimos tonina a dos delfines distintos. Además de la rosada del Orinoco, está la tonina del lago de Maracaibo, Sotalia guianensis, que es gris y vive en el lago y en las costas.

También está en peligro. En marzo de 2025 se hizo viral la imagen de una tonina hembra y su cría sacrificadas por pescadores, presuntamente para usarlas como carnada, según otros medios. El Libro Rojo de la Fauna Venezolana estima que desde 1990 se capturan unas 40 toninas al año en el lago. Yurasi Briceño, quien lidera el Proyecto Sotalia, calcula que hay cerca de 1.080 en 900 kilómetros cuadrados del lago, aunque aclara que no hay datos actualizados.

¿Hay esperanza?

Sí. En 2017 Venezuela publicó su primer plan de acción para la conservación de mamíferos acuáticos, que incluye a las dos toninas y tiene metas hasta 2027. En 2023 se hizo una expedición binacional entre Colombia y Venezuela que recogió datos en el Casiquiare. Y cada vez más investigadores, comunidades y fundaciones están mirando hacia nuestros ríos.

Pero la tonina no puede esperar mucho más.

Así que la próxima vez que te llegue un video viral de un delfín rosado al otro lado del mundo, acuérdate de que tenemos uno aquí, en el Orinoco, que necesita que hablemos de él. ¿Lo has visto alguna vez? Si tienes la suerte de encontrarlo en un paseo por el río, disfrútalo, no lo persigas, no le des comida… y cuéntale a todo el mundo que existe.