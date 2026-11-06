Descubre la vida silvestre que cobija el Waraira Repano

Desde cualquier rincón de Caracas puedes ver al majestuoso Waraira Repano, conocido también como cerro Ávila. Basta con levantar la mirada para encontrarlo, verde, imponente, a veces escondido entre las nubes y otras veces tan nítido que parece que pudiéramos tocarlo; El Ávila está allí, pero ¿alguna vez te has preguntado qué especies hacen vida en él? Porque es bastante grande y hay zonas altas o escondidas a las que no es común llegar, pasar… ver, pero hay cámaras colocadas en lugares estratégicos que dan respuestas a esa pregunta.

Todo empezó con unas huellas

En 2019, mientras hacían recorridos por el Parque Nacional Waraira Repano, integrantes de la Fundación Guarenas Repano se toparon con algo que no esperaban encontrar: senderos abiertos entre la vegetación, excrementos y otros rastros que apuntaban a una sola respuesta: una danta, el mamífero terrestre silvestre más grande de Venezuela, un animal que puede superar los 250 kilos y que muchos daban por desaparecido de la montaña desde hacía rato. ¿Sería posible?

Era necesario salir de dudas, no basta una sospecha, se necesitaban pruebas. Nació el Proyecto Danta, liderado por la médica veterinaria Martha Sulbarán y acompañado por la Fundación AndígenA y La Casa del Tapir, que apostó por una herramienta tan sencilla como poderosa: las cámaras trampa, unos equipos que se activan con el movimiento y toman fotos y videos de los animales sin necesidad de humanos cerca, se activan solas, no son invasivas y evita molestar o espantar a los animales en su hábitat natural.

Según el testimonio de Sulbarán recogido por Mongabay Latam, un medio de comunicación independiente y sin fines de lucro especializado en periodismo ambiental, conservación y ciencias de la naturaleza, las primeras se instalaron entre 2021 y 2022; y el resultado, salta a la vista, porque al revisar las imágenes, allí estaban las dantas.

La danta sigue en El Waraira Repano

Las cámaras confirmaron que la danta, Tapirus terrestris, sigue presente en el parque, en el cerro, sí y no se trata de uno solito, no, sino de machos, hembras, adultos y jóvenes que se mueven por encima de los 1.000 metros de altitud, en zonas remotas y de muy difícil acceso que les sirven de refugio. En 2024 el equipo divulgó una estimación preliminar de nueve dantas, siete machos y dos hembras, en el área estudiada, aunque ellos mismos aclararon que todavía hacen falta más investigaciones para confirmar la cifra.

Y la historia tiene su poesía, el nombre indígena, Warairarepano, se asocia justamente con las dantas…según las investigaciones del reconocido cronista, profesor y botánico ítalo-venezolano Bruno Manar, «waraira» significa específicamente danta y «repano» denota lugar, asiento o abundancia de, así que, de alguna manera, el lugar sigue haciéndole honor a su nombre.

Una montaña llena de vida

Lo más bonito es que las cámaras no solo vieron dantas. En un área de apenas 10 kilómetros cuadrados, que es una porción pequeñísima de un parque con más de 85.000 hectáreas, registraron 18 especies de mamíferos y 10 de aves, según contó Sulbarán a Últimas Noticias en 2025. Esto solo en un pedacito, ¡imagínate todo lo que debe haber en el resto de la montaña!

Entre esos registros hay felinos, como el puma, el gran cazador de nuestras montañas, y el cunaguaro, ese gato silvestre de pelaje manchado que pocas veces se deja ver; pero la verdadera joya fue un tigrillo nebuloso melánico, de pelaje oscuro, que se presentó como el primer registro de esta especie en el parque. Se suman venados, báquiros, zorros, lapas, monos y cachicamos, todos viviendo a pocos kilómetros de nuestra ciudad, donde la mayoría ni se imagina que tenemos semejantes vecinos.

Y eso sin contar las plantas, porque el parque guarda más de 2.000 especies, entre ellas unas 200 de orquídeas.

¿Por qué importa tanto la danta?

A la danta la llaman «el jardinero del bosque» y no es por casualidad: come frutos, recorre largas distancias y va dejando semillas por donde pasa, lo que ayuda a que el bosque se regenere y se mantenga sano. Sulbarán la describe como una «arquitecta del paisaje natural», y en Venezuela, por ejemplo, se le relaciona con la dispersión del nogal de Caracas, un árbol muy nuestro.

Además, es lo que los conservacionistas llaman una especie paraguas, que quiere decir algo muy sencillo: si cuidamos el hogar de la danta, estamos cuidando también a todos los animales y plantas que comparten ese hogar con ella.

Lo que la amenaza

Lamentablemente, no todo son buenas noticias. La danta está catalogada como Vulnerable tanto en el Libro Rojo de la Fauna Venezolana como en la Lista Roja de la UICN, y en El Ávila los riesgos están a la vista.

En abril de 2026, durante una jornada para instalar cámaras, el equipo encontró indicios de caza, cartuchos de armas de fuego, según informó Fedecámaras Radio. Giomar Córdova, fundador de la Fundación Guarenas Repano, advirtió que el parque no cuenta con suficientes guardaparques para vigilar un territorio tan grande y un reportaje de estudiantes de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela describió campamentos de cazadores y hasta un fogón que pudo usarse para ahumar carne.

Si además le sumamos los conucos y cultivos, las talas, las quemas y la fragmentación del hábitat, que deja a los animales aislados en sectores de montaña, ya podemos ir armando el rompecabezas; por eso Sulbarán se pregunta si las dantas pueden desplazarse lo suficiente entre un sector y otro para mantener su diversidad genética. Y luego está el dinero, porque un proyecto de investigación como este, requiere recursos y sin financiamiento, es aun más cuesta arriba. El proyecto ha sobrevivido durante años con donaciones, rifas y actividades de ecoturismo, sin un financiamiento fijo.

Una buena noticia para cerrar

El 27 de abril de 2026, Día Internacional del Tapir, el Ministerio de Ecosocialismo entregó cámaras trampa al proyecto y el Instituto Nacional de Parques formalizó una alianza con la Fundación Guarenas Repano, lo siguiente sería, según Córdova, es ampliar la red a cuatro o cinco zonas de fototrampeo para poder estudiar a detalle y saber por fin, cuántas dantas hay realmente.

Es importante aclarar: esto no es un descubrimiento reciente, sino el trabajo paciente de un equipo que lleva años subiendo la montaña cada tres meses, cargando equipos a cuestas, revisando tarjetas de memoria y siguiendo huellas entre el barro, movidos por pura pasión. Conocer nuestra fauna y conservar su hábitat, es pieza clave en la conservación.

Las dantas son herbívoras, huyen del contacto humano, son tímidas, si ves alguna, mantén la distancia, respeta su espacio, ella no va a atacarte sin más, si llega a sentirse acorralada, podría empujarte o embestir, pero casi siempre, buscará huir. Recuerda que la fauna silvestre, no debe tocarse, molestarse y menos acorralarse.

Dejamos este documental, ganador en la categoría de Mejor Documental Ambiental en la Vigésima edición del Festival Ascenso, un documental hecho con teléfonos celulares, donde podrás apreciar el arduo trabajo de este equipo en la conservación de la jardinera del bosque.

Si quieres ver a estos animales, el Proyecto Danta comparte sus registros en Instagram como @proyectodanta.wr, y la fundación lo hace como @guarenasrepano, donde también puedes escoger cómo apoyar. Y la próxima vez que mires al Ávila desde la ciudad, acuérdate de que allá arriba, entre la neblina y el silencio del bosque, una danta podría estar caminando en este preciso momento.