Con el propósito de resguardar la salud colectiva y promover el bienestar animal en todo el territorio nacional, el Ministerio de Salud impulsa su campaña antirrábica, en la que da a conocer los protocolos establecidos para luchar contra esta enfermedad.

​De acuerdo con los lineamientos difundidos por el ente a través de sus plataformas digitales, la lucha contra la rabia es de interés público nacional y obligatoria en todo el país, conforme a lo establecido en el Decreto N° 756 (artículos 1 y 2) y en los artículos 83 y 84 de la Constitución Nacional.

En tal sentido, todo perro y gato debe recibir su dosis anual obligatoria a partir de los tres meses de edad (Decreto N° 756, artículo 4) y debe contar con un

​carnet o certificado de vacunación vigente, expedido por un médico veterinario, según el artículo 31 de la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio.

Es por ello que se exhorta a los propietarios a acudir a las jornadas coordinadas por la cartera de salud, a fin de mantener el esquema al día.

En espacios públicos. Se debe mantener a los animales en condiciones higiénicas óptimas para prevenir riesgos biológicos colectivos (artículo 19). Al salir, se debe utilizar obligatoriamente elementos de sujeción (correa y bozal) y realizar la recolección obligatoria de excretas en calles y parques (artículo 23).

Asimismo, queda terminantemente prohibido abandonar animales domésticos en vías públicas o espacios privados (artículo 32, numera 1).

De igual modo, quienes requieran trasladar perros o gatos deben portar un certificado de salud y la vacuna antirrábica vigente, requisitos que son indispensables para obtener el Pase Sanitario de Movilización.

Dicha norma está expresada en el artículo 57 de la Ley de Salud Agrícola Integral y aplica a traslados terrestres, aéreos y marítimos, tanto nacionales como internacionales.

Quienes infrinjan barreras epidemiosanitarias o transporten animales sin certificación oficial se exponen a multas administrativas severas (artículo 13).

​En caso de mordeduras. Ante agresiones como arañazos o mordeduras por parte de perros, gatos o animales silvestres, se debe lavar la herida con agua y jabón, aislar al animal y acudir de urgencia a un centro de salud.

Por último, es obligatorio reportar ante el centro de salud o autoridad sanitaria cualquier sospecha o caso de rabia animal o humana (artículo 25 de la Ley Orgánica de Salud).