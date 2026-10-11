La risa como aliada de la conservación: Latinoamérica entre los finalistas de los Comedy Wildlife Awards

Una mantis que parece posar como modelo, un caimán peinito y con estilo, un oso irreverente y muchas otras imágenes que roban sonrisas, que por cierto ese es el objetivo. ¿Cómo no mirarlo?

Sí, se trata de los Nikon Comedy Wildlife Awards, un concurso que nació en 2015 de la mano de los fotógrafos Paul Joynson-Hicks y Tom Sullam, que quisieron mezclar la fotografía de fauna con el humor y además, darle ese espacio a la conservación de los animales y de los lugares donde viven, como tema de conversación, que es lo que de verdad importa y ¡se logró!.

Este año hubo récord, más de 10.000 postulaciones desde 112 países y quedaron como finalistas 40 fotografías individuales, cuatro portafolios y nueve videos, la sorpresa…tres trabajos de menores de 16 años. Los ganadores se anunciarán el 8 de diciembre en Londres, mientras tanto, a disfrutar de la fotografía y la conservación, desde el humor.

Entre los finalistas hay tres fotos de Latinoamérica.

La mantis de Camanti

Se llama «Sexy mantis» y la tomó el fotógrafo peruano Diego Pérez durante una caminata nocturna por Camanti, en Cusco. Una hoja tapaba parte del cuerpo del insecto y dejaba a la vista las patas delanteras, así que quedó como si posara para la cámara… Risa segura.

Mientras Diego hacía el registro fotográfico en aquellos bosques para una propuesta muy concreta: Área de Conservación Regional Bosques del Araza, un lugar rico en especies en riesgo debido a la minería ilegal de oro. El objetivo es proteger las cabeceras de los ríos y de todo aquel que viva en sus alrededores. ¿Cuánta gente leería un informe sobre minería ilegal en Camanti? Muy poca. ¿Y cuántos se detienen ante una mantis «posando»? Todos. Y así se llega a la historia del bosque.

«Elvis», el caimán

Paolo Torre, fotógrafo italiano, logró una imagen única divertida en el Pantanal brasileño. El caimán salió del agua con restos de vegetación flotante sobre la cabeza, acomodados en un tupé, y el nombre llegó solo: «Elvis».

Paolo Torre, Elvis

El Pantanal, es uno de los grandes humedales de Sudamérica y casa de una enorme variedad de especies, un lugar que muchos de nosotros hemos visto en documentales o por las noticias sobre lo que lo amenaza, hábitat que por acción del hombre, pude verse comprometida.

El ave de Costa Rica

Eigil B. Jensen fotografió en Los Chiles, Río Frío, en Costa Rica, a una aninga con un pez atravesado en el pico. Inesperado, pero sí, la imagen está entre los 40 finalistas individuales y no necesita explicación.

Eigil B. Jensen

Se trata de reírse de la escena, no del animal

Una madre elefante lanza polvo sobre su cría, un ave pone cara de asombro justo cuando la cámara dispara, un animal se acomoda de una manera que cambia todo lo que vemos, ver con otros ojos, pero empezando con el humor.

«Lessons», de Heather Cudworth

«Lessons», de Heather Cudworth, muestra a un elefante joven que recibe en la cara una nube de polvo levantada por su madre en el Parque Nacional Amboseli, en Kenia. Es graciosa, sí, pero la fotógrafa quiso destacar la gravedad de la sequía que atravesaba la zona y de cómo las acciones humanas afectan a los ecosistemas.

«Spicy Orangutan», de Tanner Mansell

Otra finalista es «Spicy Orangutan», de Tanner Mansell. Un orangután salvaje de las selvas de Borneo mira a la cámara con un gesto un poco irreverente que provoca una reacción inmediata. Su autor aprovechó para decir que estos grandes simios están perdiendo su hábitat y que su futuro de la especie depende de que los bosques se mantengan sin la intervención inapropiada del hombre.

Es humor, la forma más inteligente de elocuencia y de llegar a varias audiencias.

El respaldo

Cada año el concurso apoya a una organización de conservación. Este año 2026, corresponde a la Born Free Foundation, que trabaja para proteger a los animales silvestres de la explotación y para conservar especies amenazadas y sus hábitats. El 10 % de las ganancias del certamen será para ella.

Mientras muchas fotos circulan en redes como imágenes divertidas, la verdadera intención detrás, es conservar y educar. La mantis de Cusco, el caimán del Pantanal y el ave de Costa Rica ya son finalistas… y el 8 de diciembre, en Londres, se sabrá quién gana.

Aquí unas cuantas imágenes más.

¿Quieres verlas todas? Esta es la web oficial https://www.comedywildlifephoto.com/