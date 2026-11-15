En casi todas las familias venezolanas hay una historia con un morrocoy. El de la abuela, que vivía debajo de la batea. El que llegó en una caja de zapatos después de un viaje a los llanos. El que andaba por el patio “desde hace años” y nadie sabía bien cuántos. Lo contamos con cariño, como si fuera parte de la familia… pero ¿alguien se preguntó alguna vez si ese morrocoy estaba bien?

La respuesta duele: no. El morrocoy sabanero (Chelonoidis carbonarius) es un animal silvestre. Pertenece a los bosques y a las sabanas, no a un apartamento, ni a un jardín de adorno, ni a un patio de cemento. Llamarlo “mascota” es una costumbre tan arraigada que ya casi nadie la cuestiona, y mientras tanto él sufre en silencio.

Lo que el encierro le hace a su cuerpo

Un morrocoy en cautiverio urbano no envejece tranquilo; se enferma. La huella más visible es el piramidísmo, ese caparazón deforme, levantado en montículos y a veces agrietado, que muchos creen que es “normal” o que “así son los viejitos”. No lo es. Es la marca de una dieta pobre, del encierro y de la falta de sol directo, Alejando Lancz, forma parte del equipo a cargo de la recolección y traslado de estos animales por la UTEC Capital, en una entrevista a Últimas Noticias, confesó haber encontrado en la sabana de forma silvestre en dos ocasiones distintas, algunos ejemplares y sus caparazones son casi por completo, lisos.

Estas enfermedades que vienen con el cautiverio, no vienen solas, suelen aparecer deformaciones en las articulaciones, huesos débiles, estrés crónico… Súmale los ataques de perros y gatos de la casa, que los muerden, los voltean o persiguen, podría parecer gracioso, pero para ese morrocoy, no lo es. Un animal que puede vivir décadas, pero eso no significa que esté bien de salud. Muchas de las personas que tienen alguno en casa, no tiene idea de lo que es una buena dieta y por desconocimiento, es el animal el que sufre las consecuencias, aclara Alejandro.

Cuando crece, lo sueltan… y ahí empieza otro problema

El morrocoy crece. Lo que cabía en la palma de la mano, un día ya no cabe en el patio, el balcón o la casa, y es entonces cuando muchas personas toman la peor decisión: lo dejan en un parque a su suerte. “Allá va a estar mejor”, piensan. Pero no se imaginan el daño que le hacen.

El Parque Agustín Codazzi, en Caracas, es un ejemplo claro de lo que pasa. Allí se ha documentado una población urbana de morrocoyes formada, en buena parte, por animales abandonados, y especialistas como Alejandro Lancz han alertado sobre los peligros que enfrentan, porque ese parque no es un santuario. Es un lugar lleno de riesgos.

La basura es uno de ellos. Cuando una hembra escarba para hacer su nido puede toparse con bolsas plásticas enterradas; si queda atrapada y no logra retroceder, muere asfixiada, animales pueden atacarlos… El otro riesgo es el saqueo. Como esos morrocoyes abandonados terminan reproduciéndose, hay nidos y hay crías… muchos “vendedores” de fauna silvestre lo saben. Van a esos puntos a llevarse ejemplares y recién nacidos, y el ciclo del tráfico vuelve a empezar.

Durante la entrevista Alejandro dejó claro que si un animal está dentro de un perimetro, está biologicamente limitado, pues no puede deambular por nuevos territorios y ejercer su impacto en los ecosistemas, alimentarse con la diversidad que la sabana puede ofrecerle y esto lo pone en riesgo. En función de esto, él estima que alrededor del 90% de los morrooyes estopa en cautiverio.

El peligro está en que las consecuencias del cautiverio no se ve en 90 años, se ve alrededor de los 500 o 600 años, lo que implica que hay un riesgo inminente en los ecosistemas. Proyectos de conservación como tal, no hay. Si ves que venden fauna silvestre, denuncia, el desconocimiento del marco jurídico no implica que debamos permitir el tráfico de nuestra fauna. El cautiverio no es una opción y podemos evitarlo, haciendo el reporte al 0800-AMBIENT (0800-262.43.68 )

¿Cómo vive un morrocoy cuando lo dejamos ser morrocoy?

Para entender el daño hay que mirar cómo vive en libertad. En su hábitat come de todo, todo es todo, has podría consumir excretas de otros animales, y eso es justamente lo que lo mantiene sano: hojas, flores, brotes tiernos, frutos caídos en el suelo del bosque o de la sabana, cargados de fibra, vitaminas y minerales. Y también insectos, caracoles, lombrices, y de vez en cuando carroña o huesos en descomposición, que le dan el calcio y el fósforo que su caparazón necesita para crecer fuerte.

¿Y qué le damos en casa? Lechuga, tomate y sobras de cocina, ¿no se parece a lo que comería en libertad cierto? Imagina eso todos los días, esa dieta monótona provoca deficiencias serias de calcio y de vitamina D3 y de ahí vienen el piramidismo y los huesos frágiles. No se trata de que no lo quieran o que no lo alimentes, el problema es si sus necesidades nutricionales, son las más certeras y adecuadas.

Su ciclo reproductivo tiene su propio reloj y ese reloj lo marcan las lluvias. Al comenzar la temporada lluviosa llegan los cortejos y los apareamientos; después, las hembras buscan suelos secos y seguros, mejor si son arenosos, para cavar el nido y dejar sus huevos.

El sexo de las crías depende de la temperatura del nido,si la incubación es más cálida, nacen más hembras; si es más fresca, más machos. ¡Así de delicado es el equilibrio! Un equilibrio que se rompe cuando alguien manipula los huevos o cuando el calor de la ciudad y los cambios del clima alteran las condiciones del suelo…una vez más, nuestras acciones afectan a los animales.

Un dispersor de semillas que ayuda a regenerar los campos

El morrocoy no está en la sabana de adorno, aunque a veces lo parezca. Cada vez que come frutos silvestres se traga las semillas y como su digestión es lent, las va dejando enteras muy lejos de donde las encontró…es un dispensador de semillas muy eficiente, porque vienen con su propio abono incluido. Así ayuda a que la vegetación nativa se regenere y a que zonas degradadas vuelvan a llenarse de verde.

También mueve nutrientes. Su forma de comer y de escarbar ayuda a descomponer la materia orgánica y a enriquecer el suelo. Y como vive muchos años y es sensible a los cambios de su entorno, que haya o no poblaciones sanas de morrocoyes dice mucho sobre cómo están nuestros ecosistemas. Si ellos desaparecen, algo anda mal y si somos nosotros los que los desaparecemos de la sabana…el impacto ambiental es negativo.

Entonces, ¿qué nos toca hacer?

Dejar de verlo como un adorno de jardín o como “una tradición”. Tener animales silvestres en espacios que no son los suyos causa un sufrimiento que no se ve, un deterioro ecológico que avanza poco a poco, lo peor es que es silencioso.

Importante: quienes están autorizados por ley para intervenir, atender y definir los protocolos de cuidado veterinario y nutrición de estos animales son las autoridades competentes. En Venezuela eso corresponde al Ministerio de Ecosocialismo (MINEC), a través de su Departamento de Fauna Silvestre y de las Unidades Territoriales de Ecosocialismo, como la UTEC Capital, quienes retiraron alrededor de 14 ejemplares para su evaluación y recuperación. Si encuentras un morrocoy en riesgo o ves que están comercializándolos, ahí es donde debes acudir.

Si de verdad queremos a nuestra fauna, el compromiso es sencillo, aunque cueste: no compres morrocoyes. No los saques de los parques, ni del monte. Denuncia el tráfico. Y no olvides que su casa es la sabana… jamás un patio de cemento.

¿Qué soluciones podrían ofrecerse para los que están en cautiverio y evitar su abandono?

Alejandro explica la importancia de los animales que están en cautiverio, indica que son tantos, que lo mejor es buscar soluciones al problema que ya existe tales como:

Información: Informar a la población con campañas sostenidas en el tiempo, sobre el marco jurídico alrededor de la fauna silvestre, para evitar que la gente siga comprando animales silvestres, conozca sobre la fauna autóctona y su importancia en nuestros ecosistemas.

Campañas de sensibilización: para comprender el daño que puede ocasionar a estos animales el cautiverio, los años de encierro con un cuadro de desnutrición grave, como muchos animales lo están en el parque en el que están siendo abandonados. Además entender que si ya tienen un morrocoy en casa, abandonarlo, es un acto cruel. Es mejor aprender sobre su alimentación y necesidades, adecuación de los espacios, pues son bastante longevos.

Atención masiva: Ya están en cautiverio, ahora la propuesta es cansarlos y brindarles la atención veterinaria necesaria para que su salud, no se vea tan afectada, por los años de malas atenciones y es importante aclarar nuevamente que el cariño no tiene que ver aquí, muchos pueden amar a sus animales pero desconocen cómo deben cuidarse y alimentarse. El apoyo de profesionales, aligerará la carga.

Recolección: como último recurso, antes de abandonarlos, es mejor que sean entregados, sin embargo, hay demasiados en cautiverio y pocos lugares donde puedan ser recibidos y tener las atenciones correspondientes.

Lo que sí es muy importante, nunca, por favor, nunca los abandones a su suerte, ni en el Ávila, ni en el campo, ni en el parque, menos en un río, ellos pertenecen a la sabana, si han vivido en cautiverio toda su vida, abandonarlos les hace un gran daño, entonces, no se trata de que adoptes un morrocoy como lo decía la publicación que se viralizó, se trata de amar y entender que si cuidamos de nuestra fauna, nuestros ecosistemas estarán bien y él hará el mejor de los trabajos como un jardinero en la sabana, cuidando y sembrando.