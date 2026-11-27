Más de 150 años de explotación equina en Central Park que por fin terminan. A partir de junio de 2028, los caballos cambiarán el asfalto y el tráfico por el descanso merecido. Una noticia que emociona tras años de lucha de organizaciones y activistas.

El jueves 19 de noviembre de 2026, el alcalde Zohran Mamdani firmó oficialmente la histórica Ley de Romanch. Fin de la industria de los carruajes tirados por caballos en la ciudad a partir del 1 de junio de 2028. Se cierra un capítulo de más de siglo y medio donde cientos de equinos trabajaban en condiciones de estrés extremo, en medio del ruido ensordecedor, el humo de los carros, el asfalto abrasador del verano y el frío extremo del invierno en los alrededores de Central Park.

¿Hasta dónde llegó esa paciencia? Fueron casi dos décadas de lucha incansable de organizaciones como NYCLASS y PETA, junto a miles de ciudadanos que nunca dejaron de alzar la voz por quienes no pueden hacerlo.

Impulsada por el concejal Christopher Marte y aprobada con una contundente mayoría de 40 votos, la ley no se limita a prohibir los paseos… Blinda el futuro de los animales. La normativa detiene de inmediato la emisión de nuevas licencias y prohíbe que los caballos sean vendidos para mataderos o trasladados a otras industrias de carruajes. Nadie los va a tocar. El objetivo es claro: garantizar que cada caballo sea cuidado y pueda retirarse a vivir en paz en espacios adecuados.

La alcaldía ordenó un estudio de viabilidad para sustituir la tracción animal por alternativas modernas, como carruajes eléctricos y bicicletas con pedaleo asistido, con un plan de transición y capacitación laboral para los trabajadores del sector, pese a la resistencia al cambio, la ley ampara en lo sucesivo a los caballos, tras años de explotación.

Nueva York se suma a una lista de ciudades que ya entendieron que la tradición jamás debe estar por encima del bienestar de un ser sintiente. Bruselas, Málaga, Cartagena, Viña del Mar, Montreal y Chicago ya habían dejado atrás los carruajes, demostrando que es posible disfrutar del encanto citadino sin someter a ningún animal al estrés.

El fin de los carruajes en Central Park envía un mensaje poderoso: el turismo del futuro es ético, empático y libre de crueldad. Hoy celebran los caballos de Nueva York… Y celebramos todos. Esperar a 2028 parece lejano, pero hay un trabajo por hacer para poder establecer la medida.