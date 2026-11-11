Tu gato mordisquea tus plantas… pendiente con las navideñas

Se vienen las navidades y con ella un montón de cosas que podrían empezar a ocasionar accidentes en casa… Sin embargo, algunas cosas no son del todo ciertas. La flor de pascua, esa plantita de hojas rojas que de pronto están en todos los rincones y mesas en diciembre. ¿Es tóxica para los gatos? ¿Y para los perros? ¿Hay que sacarla de la casa o es de esas advertencias que van pasando de boca en boca hasta que nadie sabe cuál es el origen de es mito? Hay quienes juran que a la mascota de un conocido le cayó fatal y quienes la han puesto toda la vida sin que pasara absolutamente nada.

Hilda es de las segundas. Ha tenido gatos desde siempre; uno de ellos vivió 18 años, y cada Navidad, sin falta, llegaban sus plantitas de hojas rojas a la casa, ella asegura que “jamás” ninguno se enfermó. Dieciocho diciembres, imagínate.

Sandra tiene otra versión. Su gato Lucas, que hoy tiene 6 años, se frotaba contra la planta, a veces la mordía y comenzaba a babear. No lo llevó al veterinario, pero tampoco quiso averiguar hasta dónde llegaba la cosa y lo solucionó: regaló la mata y nunca más puso una.

Mantenerla lejos de los perros y gatos… es lo mejor

¿Quién tiene la razón? Las dos y eso es lo curioso.

La ASPCA, la organización estadounidense que más ha estudiado las plantas peligrosas para los animales, incluye la flor de pascua en su lista de tóxicas para perros y gatos. Pero Pet Poison Helpline, un centro especializado en intoxicaciones de mascotas, la clasifica de toxicidad leve, y la propia ASPCA reconoce que su fama de mortal está “sobrevalorada”.

Todo viene de una historia de hace más de cien años, la de un niño que “supuestamente” murió por comerse una hoja… algo que nunca se pudo comprobar, aunque la planta se ganó la mala fama sin derecho a réplica durante generaciones.

Lo que sí tiene es una savia lechosa que irrita. Si el perro o el gato mastica o muerde una hoja, puede babear, relamerse, vomitar o tener diarrea; y si la savia toca su piel, aparece el enrojecimiento y la picazón. Lo que le pasó a Lucas encaja con eso. Lo que vivió Hilda también, porque en la mayoría de los casos el cuadro es leve y se resuelve solo.

Sin embargo, esto no significa que haya que dejarla al alcance. Los gatos son curiosos y prueban todo lo que se les cruza y un cachorro con ganas de morder no distingue entre un juguete y un adorno, lo mejor es ubicarla en alto o en un cuarto donde no entren, algo como “fuera del alcance de los peluditos”.

Si ya la mordió: límpiale la boca con un poco de agua, quita lo que haya quedado de la planta y obsérvalo durante unas horas. Si comienza un vómito que no para, si lo notas decaído o simplemente algo está fuera de lo normal, llama al veterinario. Tú conoces a tu animal mejor que nadie.

Por cierto, el que sí debería quitarte el sueño en Navidad no es la flor de pascua, son los lirios. Según Pet Poison Helpline, son las plantas más peligrosas para los gatos, al punto de que basta lamer el polen que se les pegó en el pelaje para comprometer los riñones. El acebo y el muérdago también dan más problemas. Antes de poner ese ramo que te regalaron, revisa qué flores trae.

¿Se queda o se va la flor de pascua? Se queda… pero lejos del hocico, y con el veterinario a una llamada.