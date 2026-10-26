Margarita consolidó su turismo en vacaciones

El turismo en la región insular de Nueva Esparta demostró su capacidad de resiliencia y tracción económica durante el cierre de la temporada vacacional de agosto y los primeros días de septiembre, período en el que la isla de Margarita registró el ingreso continuo de más de 120.000 viajeros entre nacionales e internacionales.

De acuerdo con el balance oficial de la Corporación de Turismo del estado Nueva Esparta (Corpotur), la temporada vacacional de agosto concluyó con un flujo de alrededor de 89.500 visitantes.

De este total, más de 3.300 correspondieron a turismo receptivo internacional, consolidando la preferencia del destino insular en el mapa turístico regional.

Arévalo Ávila, presidente de Corpotur, calificó los resultados como un balance “positivo y alentador”, destacando el valor estratégico de este rendimiento a tan solo dos meses del evento sísmico del 24 de junio que reconfiguró la movilidad nacional tras afectar temporalmente el desempeño del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Reorganización logística. Frente a la contingencia aérea vivida a mitad de año, las empresas aéreas reajustaron sus itinerarios y centros de conexión hacia los aeropuertos de Valencia (Carabobo) y Maracay (Aragua), lo que permitió mantener sin interrupciones el traslado de vacacionistas hacia el Aeropuerto General en Jefe Santiago Mariño.

A la oferta aérea se sumó la respuesta del transporte marítimo a través del terminal de ferrys, impulsada por la reactivación de las salidas diarias de la naviera Conferry desde Puerto La Cruz, operando con una capacidad de 750 pasajeros por zarpe.

Turismo religioso. El dinamismo no se detuvo con el fin de las vacaciones escolares. Entre el 1 y el 9 de septiembre, Margarita contabilizó el ingreso de 32.750 viajeros nacionales y 506 extranjeros, impulsados fundamentalmente por la devoción religiosa hacia la Virgen del Valle en el marco de los 115 años de su Coronación Canónica.

Las festividades patronales se articularon con una agenda deportiva y cultural que incluyó la carrera de ciclismo Fondo 200K y las tradicionales competencias 10K.

El 8 de septiembre, la bahía de Pampatar fue escenario del emblemático Barloventeo frente al Morro, una exhibición marítima que reunió a peñeros locales, embarcaciones militares y la presencia del Buque Escuela Simón Bolívar.

Proyección de la isla. De cara al cierre de año, las autoridades turísticas afinan estrategias para fortalecer el turismo receptivo.

Tras sostener reuniones de trabajo con ejecutivos de Copa Airlines y representantes de la Cámara de Comercio y Puerto Libre de Nueva Esparta, se confirmaron los detalles operativos para la inauguración de la ruta aérea directa Panamá-Porlamar el próximo 26 de noviembre de 2026.

Esta conexión dispondrá de tres frecuencias semanales, aportando una oferta superior a los 45.000 asientos anuales.

Esta ruta permitirá conectar a la isla con más de 80 destinos que cubre la aerolínea y, en especial, el Cono Sur, donde la isla tiene puesta su mirada, lo cual evidenció en la pasada Feria Internacional de Turismo, Fit, 2026, realizada recientemente en Buenos Aires, Argentina.