Semana Santa de Jerez de los Caballeros: tradición, devoción y cultura en el suroeste de Extremadura

Jerez de los Caballeros, histórica y señorial localidad situada en el suroeste de Extremadura (España), vive cada primavera una de sus celebraciones más importantes: la Semana Santa. Una festividad que aspira a ser reconocida como de Interés Turístico Internacional por constituir una manifestación singular en la que convergen la devoción, la tradición y la cultura. Su relevancia va mucho más allá de una celebración convencional, ya que involucra a una gran parte de la población y encuentra en las calles empedradas, estrechas y empinadas de su trazado medieval el escenario perfecto. Todo ello se integra en un paisaje caracterizado por sus extensas dehesas, territorio estrechamente vinculado a uno de los productos gastronómicos más reconocidos a nivel mundial: el jamón ibérico de bellota.

La Semana Santa jerezana es una expresión en la que confluyen religiosidad, devoción, arte, historia y participación ciudadana. Resulta especialmente significativo que, en una población de algo más de 9.000 habitantes, la mayoría de sus vecinos y vecinas formen parte de una o incluso varias de las ocho cofradías y hermandades que hacen posible la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Del mismo modo, destaca la implicación de cientos de jerezanos y jerezanas en la música que acompaña estos días, integrándose en cinco bandas y agrupaciones musicales que trabajan durante todo el año para ofrecer sus interpretaciones y contribuir, mediante sus sones, a intensificar la emoción y el sentimiento con los que se vive esta celebración. Su música sirve además para poner en valor la riqueza y expresividad del arte imaginero que protagoniza las distintas escenas de la Pasión.

La historia de Jerez de los Caballeros está marcada por la huella de diferentes culturas y civilizaciones, desde fenicios y romanos hasta visigodos, musulmanes y las órdenes militares cristianas. Esta diversidad histórica ha dejado un extraordinario legado patrimonial que adquiere una especial relevancia durante la Semana Santa. Con la llegada de la primavera, sus iglesias barrocas se convierten en espacios de intensa actividad cofrade: se preparan los enseres, se colocan las flores, se acondicionan las imágenes y se organizan los Pasos que recorrerán posteriormente las calles de la localidad. En todos estos preparativos participa la comunidad, desde las personas mayores hasta los jóvenes y los más pequeños, manteniendo vivos unos rituales y unas costumbres que pasan de generación en generación y que están profundamente ligados a la identidad jerezana.

La preparación de esta gran celebración no se limita, sin embargo, a las semanas anteriores a su celebración, sino que se desarrolla durante todo el año. Las distintas cofradías y hermandades, junto con la Junta que las agrupa y con la colaboración de instituciones, empresas y vecinos y vecinas, organizan numerosas actividades deportivas, culturales y festivas. Estas iniciativas permiten obtener recursos destinados a la conservación, restauración y mejora del importante patrimonio imaginero que poseen las hermandades y que constituye una parte esencial de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros.

La implicación y el esfuerzo forman parte de la propia esencia de los jerezanos cuando se trata de su Semana Santa. Una celebración que, además de representar una de las principales expresiones de identidad de la localidad, pone de manifiesto el atractivo de Jerez de los Caballeros, declarado Conjunto Histórico, Artístico y Monumental y considerado el último bastión de la Orden del Temple en los reinos de España. La localidad es también la cuna de Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Océano Pacífico, forma parte de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España y fue elegida Capital del Turismo Rural de España en 2025.

Cualquier época del año ofrece motivos para descubrir y disfrutar de Jerez de los Caballeros, pero el periodo previo a la Semana Santa y los propios días de su celebración adquieren una dimensión especialmente singular. Durante este tiempo se unen numerosos elementos que definen la esencia de la localidad: la religiosidad, las tradiciones, la historia, la gastronomía, el clima y, sobre todo, la implicación de sus habitantes. Una combinación que convierte la Semana Santa jerezana en una experiencia destinada a ser vivida y disfrutada con los cinco sentidos.