InicioVideoDennis Pérez rompe récord en los Juegos Nacionales Juveniles Video Dennis Pérez rompe récord en los Juegos Nacionales Juveniles Últimas Noticias 20 noviembre, 2026 XWhatsAppEmailImpresiónTelegramCopy URL Añade Últimas Noticias a tu Google DEJA UNA RESPUESTAComentario:Por favor ingrese su comentario! Nombre:*Por favor ingrese su nombre aquí Correo electrónico:*¡Has introducido una dirección de correo electrónico incorrecta!Por favor ingrese su dirección de correo electrónico aquí Sitio web: Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador la próxima vez que comente. Artículo anteriorEl Premio Stefania Mosca 2026 ya tiene dueños: cuatro autores se alzan con el galardónArtículo siguienteInician recuperación del puente colgante de Chiquimbuy en Barinas