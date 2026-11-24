InicioVideoDesfile de Scutaro recauda fondos para prótesis infantiles Video Desfile de Scutaro recauda fondos para prótesis infantiles Últimas Noticias 24 noviembre, 2026 XWhatsAppEmailImpresiónTelegramCopy URL Añade Últimas Noticias a tu Google DEJA UNA RESPUESTAComentario:Por favor ingrese su comentario! Nombre:*Por favor ingrese su nombre aquí Correo electrónico:*¡Has introducido una dirección de correo electrónico incorrecta!Por favor ingrese su dirección de correo electrónico aquí Sitio web: Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador la próxima vez que comente. Artículo anteriorJudith Castillo 50 años después del Miss VenezuelaArtículo siguienteReactivan planta de Silos La Quina en Bolívar