InicioVideo"El Principito: La Rosa y el Aviador" llega a la sala Cabruja. Video «El Principito: La Rosa y el Aviador» llega a la sala Cabruja. Últimas Noticias 13 noviembre, 2026 XWhatsAppEmailImpresiónTelegramCopy URL Añade Últimas Noticias a tu Google DEJA UNA RESPUESTAComentario:Por favor ingrese su comentario! Nombre:*Por favor ingrese su nombre aquí Correo electrónico:*¡Has introducido una dirección de correo electrónico incorrecta!Por favor ingrese su dirección de correo electrónico aquí Sitio web: Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador la próxima vez que comente. Artículo anteriorFlash Mundo Hípico: pronósticos para este 15 de noviembre en La Rinconada.Artículo siguienteTarek William Saab presenta toda su poesía reunida en la Filven 2026